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TSK duyurdu: Zeynal Küçük öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda Gri Listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük etkisiz hale getirildi.

TSK duyurdu: Zeynal Küçük öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Gri Listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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zeynal küçük PKK Şevger TSK Tunceli

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