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TSK son sayıyı açıkladı! Terör örgütüne darbe üzerine darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Afrin Harekatı'nda bugün 45. güne girildi. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 2777 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Afrin'de son duruma ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Dün, harekatta, Şeyh Hadid beldesi dâhil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altına alındı.

Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler... Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 45. gün. 20 Ocak'ta başlayan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor.

Dün harekatta çok önemli gelişmeler yaşandı. Zeytin Dalı Harekâtında, Şeyh Hadid beldesi dâhil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altına alındı.Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın Afrin eksenindeki ilk savunma hattı ateş menziline girdi.

2777 TERÖRİST ETKİSİZ

Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777 olarak açıklandı.

DÜN NELER YAŞANDI?

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 44’üncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri büyük bir operasyon başlattığı terör bölgelerinde ilerleyişini sürdürdü.

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TSK ve ÖSO birlikleri, dün de Afrin’in batısında bulunan stratejik öneme sahip Şeyh Hadid Beldesi’ni terörden temizledi. Böylece Bülbül ve Raco’nun ardından terör örgütü PKK/ PYD’nin elinde bulunan 3’üncü beldede kontrol sağlandı. PKK/PYD’li teröristlerin direniş göstermeden mevzilerini terk edip kaçtığı öğrenildi. Komando ve ÖSO birliklerinin beldedeki arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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BATI HATTINDA SAVUNMA KIRILDI

Şeyh Hadid kırsalındaki Mustakan ve Arandi köylerini de PYD/PKK’dan temizleyen komandolar ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçenin batısında hâkimiyeti ele geçirdi. Terörden arındırılan bölgelerde PYD’ye ait silah ve mühimmatlar bulundu. Teröristlerin bölgeden kaçarken tuzakladığı EYP ve mayınların bulunup imhası için çalışmalar başlatıldı.

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STRATEJİK BAFLUN’DA KONTROL SAĞLANDI

Raco’nun doğusunda da ilerleyişlerini sürdüren TSK ve ÖSO birlikleri, Hacı Halil ve Halilo köyleri ile yanındaki tepeyi ele geçirdi. Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Baflun Dağı ve Köyü’nde de 2 gün süren şiddetli çatışmalar sonucu F-16 savaş uçakları ve tankçı birliklerinin desteği ile kontrol sağlandı. Şeran Beldesi’ndeki Mehdanki ve Kefr Cenne bölgelerinde terör hedeflerine hava harekâtı düzenlendi.

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AFRİN YOLU KONTROL ALTINA ALINDI

Cinderes’i 3 koldan kıskaca alan TSK ve ÖSO güçleri, bazı noktalarda teröristlerle çatıştı. Cinderes ve çevresindeki terör mevzileri, sığınaklar, tüneller havadan ve karadan ateş altına alınırken, TSK ve ÖSO’nun büyük bir askerleri operasyon hazırlığında olduğu belirtildi. Cinderes hattında ilerleyen askeri birliklerin Afrin’e açılan kapı olan stratejik beldeye her an giriş yapabileceği bildirildi. Cinderes-Afrin arasındaki ana bağlantı yolunda bulunan Zuraybah Köyü’nde terör noktaları ve sığınakları vuruldu. Afrin’de PYD kontrolündeki 3 belde alınırken, batıda Mabetle, doğuda ise Şeran Beldesi’nin önem taşıdığı vurgulandı. Dün Şeran’a bağlı Ali Bedirli ile Kırıklı köylerinin de ele geçirildiği öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı da “müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Baflun dahil 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını” ifade etti. Son 2 günde, Raco ve Cinderes’ten Afrin’e ulaşan karayollarının da kontrol altına alındığı kaydedildi.

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Afrin TSK Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah yar ve yardımcınız olsun
Allaha şükür Ancak sadece Afrin düşmüyor Bu ülkede gelecek siyasi planlarını afrin in başarısız olmasına bağlayan çok parti ve başkanlarıda düşüyor Allahın hesabı tecelli ediyor
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