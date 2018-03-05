TSK son sayıyı açıkladı! Terör örgütüne darbe üzerine darbe!

TSK ve ÖSO birlikleri, dün de Afrin’in batısında bulunan stratejik öneme sahip Şeyh Hadid Beldesi’ni terörden temizledi. Böylece Bülbül ve Raco’nun ardından terör örgütü PKK/ PYD’nin elinde bulunan 3’üncü beldede kontrol sağlandı. PKK/PYD’li teröristlerin direniş göstermeden mevzilerini terk edip kaçtığı öğrenildi. Komando ve ÖSO birliklerinin beldedeki arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

BATI HATTINDA SAVUNMA KIRILDI



Şeyh Hadid kırsalındaki Mustakan ve Arandi köylerini de PYD/PKK’dan temizleyen komandolar ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçenin batısında hâkimiyeti ele geçirdi. Terörden arındırılan bölgelerde PYD’ye ait silah ve mühimmatlar bulundu. Teröristlerin bölgeden kaçarken tuzakladığı EYP ve mayınların bulunup imhası için çalışmalar başlatıldı.

STRATEJİK BAFLUN’DA KONTROL SAĞLANDI



Raco’nun doğusunda da ilerleyişlerini sürdüren TSK ve ÖSO birlikleri, Hacı Halil ve Halilo köyleri ile yanındaki tepeyi ele geçirdi. Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Baflun Dağı ve Köyü’nde de 2 gün süren şiddetli çatışmalar sonucu F-16 savaş uçakları ve tankçı birliklerinin desteği ile kontrol sağlandı. Şeran Beldesi’ndeki Mehdanki ve Kefr Cenne bölgelerinde terör hedeflerine hava harekâtı düzenlendi.

AFRİN YOLU KONTROL ALTINA ALINDI



Cinderes’i 3 koldan kıskaca alan TSK ve ÖSO güçleri, bazı noktalarda teröristlerle çatıştı. Cinderes ve çevresindeki terör mevzileri, sığınaklar, tüneller havadan ve karadan ateş altına alınırken, TSK ve ÖSO’nun büyük bir askerleri operasyon hazırlığında olduğu belirtildi. Cinderes hattında ilerleyen askeri birliklerin Afrin’e açılan kapı olan stratejik beldeye her an giriş yapabileceği bildirildi. Cinderes-Afrin arasındaki ana bağlantı yolunda bulunan Zuraybah Köyü’nde terör noktaları ve sığınakları vuruldu. Afrin’de PYD kontrolündeki 3 belde alınırken, batıda Mabetle, doğuda ise Şeran Beldesi’nin önem taşıdığı vurgulandı. Dün Şeran’a bağlı Ali Bedirli ile Kırıklı köylerinin de ele geçirildiği öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı da “müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Baflun dahil 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını” ifade etti. Son 2 günde, Raco ve Cinderes’ten Afrin’e ulaşan karayollarının da kontrol altına alındığı kaydedildi.