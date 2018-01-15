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Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 02:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Güvenlik güçleri, başkentin El-Kram ve Hay et-Tedamun bölgelerindeki protestolarda göz yaşartıcı gaz kullandı - Benzer protestoların yaşandığı Kasrine kentinde de güvenlik önlemleri devam ediyor

TUNUS (AA) - Tunus'un başkenti El-Kram bölgesinde akşam saatlerinde başlayan protestolarda göstericiler, polise taş ve molotofkokteyli attı. Güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

El-Kram bölgesinde akşam saatlerinde bazı göstericiler lastik yakarak yolları kapatmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin olaylara göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, el-Kram bölgesinde yol kapatmaya çalışan sekiz kişi gözaltına alındı.

Başkentte protestoların yoğun yaşandığı Hay et-Tedamun bölgesinde de bazı göstericilerin yol kapatmaya çalıştığı, güvenlik güçlerinin burada da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

- Kasrine kentinde benzer gösteriler

Ülkenin Cezayir sınırı yakınlarındaki Kasrine vilayetine bağlı Firyana beldesinde de 50 kadar göstericinin, lastik yakıp yol kapatmaya çalıştığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin, kendilerine taş atan gruba göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği öğrenildi.

Tunus genelinde protestoların yaşandığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Devrimin yedinci yıl dönümünü kutlayan Tunus, yaklaşık bir haftadır kitlesel hayat pahalılığı protestolarına sahne olmuştu.

Başkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'nde 14 Ocak'ta devrimin yıl dönümünü kutlayan ve yeni bütçe yasasını protesto eden Tunuslular, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden yürümüştü.

- Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta devletin "kemer sıkma" tedbirlerini artırmak için geçen yıl aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara neden olmuş, bu zamları protesto etmek için pazartesi günü gösteriler başlamıştı. Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle artan gösteriler Tunus geneline yayılmış, şiddet ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Savunma Bakanlığı, devlet binalarını korumak için 2 bine yakın asker görevlendirmişti. Halihazırda 800'ün üzerinde kişi şiddet, yağma, devlet malı ve özel mülke zarar verme gibi gerekçelerle gözaltına alındı.

Tunus hükümeti, yeni bütçenin getirdiği hayat pahalılığından etkilenen düşük gelirli ailelere 40 milyon dolarlık sosyal yardım; 200 bin aileye de ücretsiz sağlık hizmetinin sağlanacağını açıklamıştı.

(AA)

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