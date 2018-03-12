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Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçı arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçı, olası bir doğal afet durumunda erken müdahale için Sofya'da "Ortak Acil Malzeme Deposu" kurdu - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: - “Afetler, herhangi bir şekilde sınırları tanımıyor, din, dil, ırk tanımıyor, herkesi vuruyor” - Bulgaristan Kızılhaç Başkanı Hristo Grigorov: - “Bir insanın yardıma ihtiyacı olduğunda, onun Hristiyan, Müslüman olması veya siyasi görüşleri önemli değil. O insana bir an önce yardım etmemiz lazım”

SOFYA (AA) - Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçı ile 2016 yılında başlatılan iş birliği kapsamında olası bir doğal afet veya kazada tüm Balkanlar'da insani yardım ulaştırabilecek, erken müdahale yapabilecek "Ortak Acil Malzeme Deposu" kuruldu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığındaki heyet, ortak çalışma projeleri kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya’ya yakın Lozen köyü bölgesindeki Bulgar Kızılhaçı ile oluşturulan "Ortak Acil Malzeme Deposu"na 6 tır dolusu malzeme getirdi.

Kızılay, ilk etapta 500 adet, 16,5 metrekare ebadında barınma çadırı, 4 bin 80 adet battaniye, bin 500 adet yatak, 500 adet mutfak seti ve 500 adet ısıtıcı sevkiyatı yaptı. Ayrıca yerelden temin edilecek 500 adet hijyen setinin de sevkiyatının yapılacağı kaydedildi.

Kızılhaçtan Bulgar mevkidaşı ile bir araya gelen Kerem Kınık, verimliliği gelecekte daha da belirgin olacak bir iş birliğinin temelini attıklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Afetler, herhangi bir şekilde sınırları tanımıyor, din, dil, ırk tanımıyor, herkesi vuruyor.” dedi.

Türkiye Kızılayı olarak, Sofya’da bir ofis açtıklarını belirten Kınık, bunun Avrupa Birliği (AB) içinde açtıkları ilk ofis olduğunu söyledi. Kınık, "Bulgaristan’a bölgesel afetler noktasında da bir merkez haline getirilebilecek bir kapasite desteği veriyoruz.” dedi.

Depolanacak yardım malzemeleri taşıyan ilk 6 tırın bugün merkeze ulaştığını, diğer iki tırın da yakın zamanda ulaşacağını anlatan Kınık, ilk aşamada 2 bin 500 insana ihtiyaç durumda barınma, beslenme, hijyen ve ısıtma gibi malzemeler sağlayabilecek durumda olduklarını kaydetti.

Kerem Kınık, Bulgaristan’da kurulan merkezde gelecekte eğitim seminerleri düzenleneceğini, Bulgaristan’ın dağ ve deniz kurtarma alanlarındaki deneyimlerinden yararlanacak Türkiye’nin, diğer yandan sığınmacılara yapılan yardım ve destek konusundaki geniş deneyimini Bulgaristan ile paylaşacağını ifade etti.

Kınık, “Bu bölgedeki iş birliğimiz sadece Bulgaristan’a değil, Balkanlar'ın tamamına yönelik olumlu bir etki oluşturacaktır.” diye konuştu.

Bulgaristan Kızılhaçı Başkanı Akademisyen Hristo Grigorov da “Bir insanın yardıma ihtiyacı olduğunda onun Hristiyan, Müslüman olması veya siyasi görüşleri önemli değil. O insana bir an önce yardım etmemiz lazım.” dedi.

Merkezin Balkanlar'ın ortasında bulunmasının avantaj olduğunun altını çizen Grigorov, “Bölgemizde bir yerde bir afet olursa, yardım taşıyan kamyonlar uzaklardan geleceğine, yakın bir yerden afet noktasına ulaşabilecek. Bir insanın hayatını kurtarmak, bazen dakikalarla ölçülen bir zaman zarfında sınırlıdır. Meslektaşım Kınık ile birlikte biz tüm bölgeye güçlü bir yardım eli uzatmak istiyoruz. Daha mutlu bir geleceğimizin kilit noktası aramızdaki verimli iş birliğidir.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Kızılay Kızılhaç Türkiye

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