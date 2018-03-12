Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçı arasında iş birliği

SOFYA (AA) - Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçı ile 2016 yılında başlatılan iş birliği kapsamında olası bir doğal afet veya kazada tüm Balkanlar'da insani yardım ulaştırabilecek, erken müdahale yapabilecek "Ortak Acil Malzeme Deposu" kuruldu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığındaki heyet, ortak çalışma projeleri kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya’ya yakın Lozen köyü bölgesindeki Bulgar Kızılhaçı ile oluşturulan "Ortak Acil Malzeme Deposu"na 6 tır dolusu malzeme getirdi.

Kızılay, ilk etapta 500 adet, 16,5 metrekare ebadında barınma çadırı, 4 bin 80 adet battaniye, bin 500 adet yatak, 500 adet mutfak seti ve 500 adet ısıtıcı sevkiyatı yaptı. Ayrıca yerelden temin edilecek 500 adet hijyen setinin de sevkiyatının yapılacağı kaydedildi.

Kızılhaçtan Bulgar mevkidaşı ile bir araya gelen Kerem Kınık, verimliliği gelecekte daha da belirgin olacak bir iş birliğinin temelini attıklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Afetler, herhangi bir şekilde sınırları tanımıyor, din, dil, ırk tanımıyor, herkesi vuruyor.” dedi.