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Türk uydu şirketleri Washington'da görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Türksat, TUSAŞ, ASELSAN ve Profen, dünyanın en önemli uydu iletişimi etkinliği olan Satellite 2018 Fuarı'nda son ürünlerinin tanıtmaya başladı - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: - "Uydu, belki Türkiye'nin yumuşak gücü ama uydunun ötesinde, bugün Afrin harekatında görüyoruz, herhangi bir ülkeden herhangi bir yetenek talep etmeden kendi başımıza milli harekatımızı yürütebilecek noktaya geldik ki bu çok önemli" - Eski Milli Savunma Bakanı Gönül: - "Uydu üretimi yapan şirketler olarak Washington'da bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada ayrı şirketler olarak görünüyoruz ama aslında tek şirketiz. Tek amaç için mücadele ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Türksat, TUSAŞ, ASELSAN ve Profen, dünyanın en önemli uydu iletişimi etkinliği "Satellite 2018 Fuarı"nda yerlerini aldı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2018 Fuarı, 100'ü aşkın ülkeden 350 şirketin katılımıyla, 14 bini aşkın ziyaretçiye kapılarını açtı.

15 Mart'a kadar sürecek fuardaki stantlarını açan Türksat, TUSAŞ, ASELSAN ve Profen, katılımcılara son ürünlerinin tanıtmaya başladı.

Fuar kapsamında, ayrıca Türksat ile Inmarsat arasında uçak ve gemi filolarına sabit ve mobil yüksek hızlı veri hizmeti sunulmasını sağlayacak "Global Xpress" hizmeti için sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Söz konusu sözleşmeyle başta uyduların kapsama alanı dışındaki bölgeler olmak üzere, kutuplar hariç tüm dünyada uçak ve gemi filoları için sabit ve mobil olarak yüksek hızlı veri hizmeti sunulabilecek.

- "Kendi başımıza milli harekatımızı yürütebilecek noktaya geldik"

Türk şirketlerini desteklemek için fuara iştirak eden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin fuara katılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Liderlerimiz geçmişte de bu konuyu sahiplendiler, çok ciddi emek sarf ettiler ama belki hepsinden önemlisi, Türk milleti de bu çabaları sahiplendi. Uydu, belki Türkiye'nin yumuşak gücü ama uydunun ötesinde, bugün Afrin harekatında görüyoruz, herhangi bir ülkeden, herhangi bir yetenek talep etmeden kendi başımıza milli harekatımızı yürütebilecek noktaya geldik ki bu çok önemli.

Biz geçmişte Amerikan Kongresinde birtakım yeteneklerin alınabilmesi için ne sıkıntılar yaşadığımızı birebir biliyoruz. Hala da birtakım sıkıntılar yaşıyoruz ama belki kötü komşu ev sahipliği yapar misali, biz kendi yeteneklerimizi, milletimizin desteğiyle ve liderlerimizin vizyonuyla şükürler olsun geliştirebilecek noktaya geldik. Bugün burada da bu faaliyet vasıtasıyla bunu dosta düşmana, herkese gösteriyoruz. Bu, Türkiye'nin geldiği nokta açısından gurur vericidir, milletimizin desteğinin ve liderlerimizin vizyonunun sergilenebilmesi açısından gurur vericidir."

Gönül ise katılımcı Türk şirketlerinin tek bir amaca odaklandıklarını vurguladı.

Uydu üretimi yapan şirketler olarak Washington'da bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Gönül, "Burada ayrı şirketler olarak görünüyoruz ama aslında tek şirketiz. Tek amaç için mücadele ediyoruz. Satellite 2018 Fuarı'na katılma şeklimiz de buna şahitlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yarın Türksat, TUSAŞ, ASELSAN ve Profen'in ev sahipliğinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde bir resepsiyon verileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan Profen Satellite 2018 TUSAS TÜRKSAT

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