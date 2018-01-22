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Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti.

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Biz Müslümanız tek din İslam yinede teşekkür ederiz.... Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Göt korkusu sarmış
Kimbilir,,,nasıl inansak,Allah bilir gerçekten böyle dua ettiyseler,sağolsunlar.iç başka dış başka olmasın.
Allah razı olsun cok gururlandım su an hepinize teşekkürler.
OSMANLI DÖNEMİ BİZ SİZLERE MİLLET-İ SADIKA (SADIK MİLLET) ÜNVANI BAHŞETMİŞTİK NE OLDUDA ARAMIZ BOZULDU BEN SÖYLEYEYİM FRANSIZLAR VE ABD ARAMIZI BOZDU . BİNLERCE KM ÖTEDEKİ FRANSIZLARI VE ABD Yİ BIRAKIN ARTIK ONLAR EMPERYALİST SİZLERİ KULLANMASINA İZİN VERMEYİN TÜRK ORDUMUZA ETTİĞİNİZ DUAYI ŞÜKRANLA KARŞILIYORUZ DUALAR İYİ ŞEYLERİN BAŞLANGICI OLABİLİR ALPARSLAN DAN BUYANA OSMANLI DÖNEMİ SİZLERE EN ÜST MAKAMLARA GETİRMEDİK Mİ TARİH OKUMAYAN BUNLARI BİLEMEZ BAKIN GÜRCÜ KARDEŞLERİMİZE PASAPORTSUZ GİDEBİLİYORUZ AZERBAYCAN İLE OLAN SORUNLARI ÇÖZERSENİZ TÜRK MİLLETİ ŞEVKAT ELİNİ HERDAİM UZATIR
Bu duanızı Türk Devletine sahip çıkma duygusuna sahip Tüm Ermeni Vatandaşlarımızın duası olarak kabul ediyoruz. Teşekkürler Patrik.
Neden etmesinki Turklerin kimseye kini dusmanligi yoktur gecmis gecmiste kalmistir bizle dost olanla dostuz bizim teroristlerle isimiz var Tc olmazsa ermeni patrigide olmaz kurttte olmaz turkte olmaz
amin.
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