Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada 4,5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.
Hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkum etti.
Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.
İHA
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