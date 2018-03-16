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Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi.

Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada 4,5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

Hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi.

dana

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkum etti.

Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
biz ve devlet olarak şimdi cezaevinde 50 yıl bakacakmıyız 3 öğün yemek sıcak su doktor hizmeti ohhh ne alaa memleket
idam şart
vallahi cok az idam edilmeli
tamam işte orada ölür zaten güzel ceza hayret ...
hayret,hakime şaşırdım.normal olanı yapan halim görmek şaşırtıyor
asın bu adamı 50 degil 100 sene yatta yüregimiz sogumaz
Bana göre bu ceza müebbet hapis olmalıydı.
BİR ÇOCUĞUN HAYATINI ALANLARIN HAYATINI ALIN VERDİĞİNİZ CEZAYI HİÇ BEĞENMEDİM
bu onun için kurtuluş...idam...çare olmaz...hadım edeceksin...belden aşağı. ..felç... keseceksin peynisi...saliversinler...o orda sağlıklı bir şekilde nezarette yasamamali
ve biz bu pisliklerle aynı havayı soluyoruz
ibreti alem olsun diye bunu taksimde sallıyacaksın
mynet yayınla lütfen böyle önemli konulara duyarsız kalma
bırakın insanlar bari burada özgürce konuşabilsin
bunlar çözüm değil artık idam gelsin bu insanlarla aynı havayı solumak bile delirtiyor beni.!!!
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