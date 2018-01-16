Ülkü Ocakları'ndan Sözcü gazetesine siyah çelenk

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'nun yazısı nedeniyle, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup, gazetenin önüne siyah çelenk bıraktı.
Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'nun kaleme aldığı "Bahçeli, ikinci Fetullah olur mu?" başlıklı köşe yazısıyla ilgili basın açıklaması yapan Aktunç, Halkalı'daki gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.
Aktunç, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şu sözü cevap niteliğindedir; 'Ülkücü hareket hiçbir zaman kayıt dışı kalmamıştır. FETÖ terör örgütü ise gizli yapılanmacı ve sinsi bir harekettir'. Ayrıca Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şu sözü de ülkücü hareketin düsturunu izah etmektedir; 'Devlet içinde paralel bir devlet yapılanması kabul edilemez.' " ifadelerini kullandı.
Ülkücü hareketin sinsi örgütler gibi devleti ele geçirmeye çalışan faaliyetlerde bulunmayıp bu örgütlerin tarihi boyunca dimdik karşısında bulunduğunu ifade eden Aktunç, "Türk milletinin zorda olduğu her anda Türk milletinin yanında olan Milliyetçi Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye dil uzatan medyanın bu yanlıştan dönmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
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