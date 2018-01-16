HABER

Ülkü Ocakları'ndan Sözcü gazetesine siyah çelenk

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 10:49 | Son Güncelleme 4 saat önce

"Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye dil uzatan medyanın bu yanlıştan dönmesi için elimizden geleni yapacağız"

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'nun yazısı nedeniyle, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup, gazetenin önüne siyah çelenk bıraktı.

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'nun kaleme aldığı "Bahçeli, ikinci Fetullah olur mu?" başlıklı köşe yazısıyla ilgili basın açıklaması yapan Aktunç, Halkalı'daki gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Aktunç, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şu sözü cevap niteliğindedir; 'Ülkücü hareket hiçbir zaman kayıt dışı kalmamıştır. FETÖ terör örgütü ise gizli yapılanmacı ve sinsi bir harekettir'. Ayrıca Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şu sözü de ülkücü hareketin düsturunu izah etmektedir; 'Devlet içinde paralel bir devlet yapılanması kabul edilemez.' " ifadelerini kullandı.

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Ülkücü hareketin sinsi örgütler gibi devleti ele geçirmeye çalışan faaliyetlerde bulunmayıp bu örgütlerin tarihi boyunca dimdik karşısında bulunduğunu ifade eden Aktunç, "Türk milletinin zorda olduğu her anda Türk milletinin yanında olan Milliyetçi Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye dil uzatan medyanın bu yanlıştan dönmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz: 500 bin ülkücü ile hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sözcü Ülkü Ocakları siyah çelenk necati doğru

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Devlet Bahçeli Ülkücülüğü bitiren Lider olarak anılacaktır.
ÜLKÜ OCAKLARINDA YETİŞMİŞ VE OKUL REİSLİĞİ YAPMIŞ ÜLKÜCÜ BİRİ OLARAK SALIK VERİRİMKİ; KADİM TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİ İÇİN DEDİĞİNİZ BEYFENDİYİ MHP BAŞINDAN UZAKLAŞTIRIN....
Bir ülkücü olarak diyorumki; Sözcü gazetesi devlet bahceliden daha iyi bir ülkücü. o siyah çelengi mhp nin öününe koyun. Hakiki Ülkücü.
ülkü ocaklarının önüne nzaman siyah çelenkler bırakılacak.
kendıne ve partısıne sahıp cıkmayana ülkü ocaklarımı sahıp cıkıyo kukla
o çelenk yanlış yere bırakılmış. seçim meydanlarında RTE için için Yüce Divan da yargılamaz-sam namert'im deyip sonra, rte nin her dediğine onay veren-ve onun için CB aday çıkartmayacağını açıklayan bir zat olmaktan başka birşey değildir Bahçeli. Bahçelinin yaptığına DR ünvanı Kullanmak Akılla Mantıkla ters düşer.
Komik yorumlara bakıyorum da bir de ülkücüyüz diye kendilerini tanıtıyorlar.Ülkücü hareket yanlış yapmaz.Fetocuların başının belasıdır Devlet BAHÇELİ
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.