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Ümraniye'deki cinayette yeni gelişme! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları üzerine yaptığı çalışmalarda silahlı saldırgan Feyyaz E.'nin olay sırasında yalnız olmadığını, saldırı sırasında yanında olan kişiyle birlikte kaçtığını belirledi.

Cinayet anında kameralara yansıyan kişinin soğuk kanlı davranışlarına dikkat eden polisler,Feyyaz E.'nin yanındaki kişinin dayısı Recep S. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Recep S., Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta yakalayarak gözaltına alındı.

Recep S. Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. (DHA)

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ümraniye Acil Servis cinayet

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