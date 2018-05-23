Ümraniye'deki cinayette yeni gelişme! Gözaltına alındı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları üzerine yaptığı çalışmalarda silahlı saldırgan Feyyaz E.'nin olay sırasında yalnız olmadığını, saldırı sırasında yanında olan kişiyle birlikte kaçtığını belirledi.

Cinayet anında kameralara yansıyan kişinin soğuk kanlı davranışlarına dikkat eden polisler,Feyyaz E.'nin yanındaki kişinin dayısı Recep S. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI



Recep S., Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta yakalayarak gözaltına alındı.

Recep S. Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. (DHA)



