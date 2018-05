Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

“Tüm Cumhuriyet Halk Partililere açık çağrımdır: Bize yakışan, Cumhurbaşkanı adayımız ve gözbebeğimiz Cumhuriyet Halk Partisi için ‘seferberlik ruhuyla’ çalışmaktır! ‘Dikensiz gül bahçesi!’ isteyenlerle mücadele günü zaten gelecektir. İşte o gün; haksızlığa uğrayan gençlerle, kadınlarla ve her toplum kesiminden Cumhuriyet sevdalısıyla ele ele vereceğiz. Ve asla şüphe duymayın: Bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz! Bu noktada tüm aday tartışmalarını aşmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak için, iktidar vizyonundan uzak gördüğüm parti üst yönetimine dair eleştirilerimi 24 Haziran sonrasına ertelediğimi ve kısır ‘sen-ben’ tartışmalarının içinde olmayacağımı ilan ediyorum.”

CHP’li Umut Oran, aday gösterilmemesi konusundaki sorulara yanıt verdi. Her seçim döneminde 20 civarında ile giderek çalışma yapan ve 16 Nisan referandumu döneminde tüm ülkeyi gezen Oran, 3 dönemdir milletvekili yapılmaması hakkında şöyle konuştu:

“PARAŞÜTLE EN ÜST MAKAMLARA GETİRİP…”

Oran konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ne yazık ki belli dönemlerde muhalefet partilerinin ‘yönetici elitleri de’ iktidarın söylemlerine kendilerini kaptırabilirler. Ne yapılırsa yapılsın asla iktidar olunamayacağına dair yüzlerce gerekçe üretmeye başlayanlar işte böyle ortamlarda görülür. ‘İktidar, devlet imkanlarını kullanıyor! Onlar, dini siyasete alet ediyor! Siyasette harcayacak çok paraları var!’ gibi yüzlerce cümleyle konuşma alışkanlığına erişen muhalefet unsurlarının bir sonraki durağı ‘onlara benzemezsek oy alamayız’ fikrine kadar ulaşır. Bu dönemin tipik uygulamasıysa ‘karşı mahalleden kamyonla transfer yapıp, paraşütle en üst makamlara getirip icap ederse kadın kontenjanlarına bile ‘bıyıklıları’ doldurmaktır.’ Partiye, partililere ve seçmenlere ‘iktidar bloğunun ağzıyla’ yaklaşmak da aynı dönemde görülür. ‘Tıpış tıpış’ talimatlarıyla parti yönetmeye soyunmak, her toplantıda ‘parmak sallamak’, partiye gönül vermiş olanları ‘kapının önüne koymakla’ tehdit etmek de ‘iktidardaki partiye benzeyerek iktidar olabileceğini’ düşünme hastalığının sonuçlarıdır. Benzer şekilde muhalefet bloğunun herhangi bir konuda yükselen itirazlara cevaben dile getirdiği ‘partimize zarar vermeyin’, ‘şimdi konuşmanın zamanı değil’, ‘basın önünde partiyi tartıştırmayın’ sözleriyle iktidarın her türlü hukuksuzluğu yapıp ‘ülkemizi yurtdışında zor durumda bırakmayın’, ‘sakın hükümeti eleştirmeyin’ sözleri arasında bir fark yoktur. Her iki söz grubunun da temel amacı: seçmenlerin partilerine ya da ülkelerine olan sevgilerini ‘sömürmek’ ve onları ‘sonsuz sessizliğe’ gömmektir.”