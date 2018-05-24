Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

CHP’li Umut Oran, 24 Haziran seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Daha önce CHP Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği ve Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Umut Oran, aday listelerinde yer bulamadı. “KISIR ‘SEN-BEN’ TARTIŞMALARININ İÇİNDE OLMAYACAĞIM” CHP’li Umut Oran, aday gösterilmemesi konusundaki sorulara yanıt verdi. Her seçim döneminde 20 civarında ile giderek çalışma yapan ve 16 Nisan referandumu döneminde tüm ülkeyi gezen Oran, 3 dönemdir milletvekili yapılmaması hakkında şöyle konuştu: “Tüm Cumhuriyet Halk Partililere açık çağrımdır: Bize yakışan, Cumhurbaşkanı adayımız ve gözbebeğimiz Cumhuriyet Halk Partisi için ‘seferberlik ruhuyla’ çalışmaktır! ‘Dikensiz gül bahçesi!’ isteyenlerle mücadele günü zaten gelecektir. İşte o gün; haksızlığa uğrayan gençlerle, kadınlarla ve her toplum kesiminden Cumhuriyet sevdalısıyla ele ele vereceğiz. Ve asla şüphe duymayın: Bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz! Bu noktada tüm aday tartışmalarını aşmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak için, iktidar vizyonundan uzak gördüğüm parti üst yönetimine dair eleştirilerimi 24 Haziran sonrasına ertelediğimi ve kısır ‘sen-ben’ tartışmalarının içinde olmayacağımı ilan ediyorum.”

“PARAŞÜTLE EN ÜST MAKAMLARA GETİRİP…” Oran konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ne yazık ki belli dönemlerde muhalefet partilerinin ‘yönetici elitleri de’ iktidarın söylemlerine kendilerini kaptırabilirler. Ne yapılırsa yapılsın asla iktidar olunamayacağına dair yüzlerce gerekçe üretmeye başlayanlar işte böyle ortamlarda görülür. ‘İktidar, devlet imkanlarını kullanıyor! Onlar, dini siyasete alet ediyor! Siyasette harcayacak çok paraları var!’ gibi yüzlerce cümleyle konuşma alışkanlığına erişen muhalefet unsurlarının bir sonraki durağı ‘onlara benzemezsek oy alamayız’ fikrine kadar ulaşır. Bu dönemin tipik uygulamasıysa ‘karşı mahalleden kamyonla transfer yapıp, paraşütle en üst makamlara getirip icap ederse kadın kontenjanlarına bile ‘bıyıklıları’ doldurmaktır.’ Partiye, partililere ve seçmenlere ‘iktidar bloğunun ağzıyla’ yaklaşmak da aynı dönemde görülür. ‘Tıpış tıpış’ talimatlarıyla parti yönetmeye soyunmak, her toplantıda ‘parmak sallamak’, partiye gönül vermiş olanları ‘kapının önüne koymakla’ tehdit etmek de ‘iktidardaki partiye benzeyerek iktidar olabileceğini’ düşünme hastalığının sonuçlarıdır. Benzer şekilde muhalefet bloğunun herhangi bir konuda yükselen itirazlara cevaben dile getirdiği ‘partimize zarar vermeyin’, ‘şimdi konuşmanın zamanı değil’, ‘basın önünde partiyi tartıştırmayın’ sözleriyle iktidarın her türlü hukuksuzluğu yapıp ‘ülkemizi yurtdışında zor durumda bırakmayın’, ‘sakın hükümeti eleştirmeyin’ sözleri arasında bir fark yoktur. Her iki söz grubunun da temel amacı: seçmenlerin partilerine ya da ülkelerine olan sevgilerini ‘sömürmek’ ve onları ‘sonsuz sessizliğe’ gömmektir.”

“İKTİDARA ‘TIPATIP’ BENZEYEREK İKTİDAR OLUNABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK DE MANTIKSIZDIR” “Çelişki odur ki ‘iktidara benzeyerek iktidar olan bir siyasi parti’ dünya tarihinde yoktur!” diyen Umut Oran, “Birbirinin tamamen aynı olan 2 üründen birinin diğeriyle değiştirilmesi mantıksız olduğuna göre iktidara ‘tıpatıp’ benzeyerek iktidar olunabileceğini düşünmek de mantıksızdır. Öyleyse aslında ortada olan şey ‘iktidar olmak arzusu değil’ sadece iktidarın gücü karşısında ‘direnmekten vazgeçmektir.’ Geriye kalan her şey de bu vazgeçişin ifadesi olmak dışında bir anlam ifade etmeyecektir.” dedi. “TÜM HAYATLARINI CHP KARŞITI SİYASET ODAKLARINDA GEÇİRMİŞ…” Açıklamasında “Ancak görüleceği üzere tüm bu iktidarı taklit etme sürecinde siyasi partilerin ana hedefi olan ‘iktidara gelmek’ amacına yönelik hiçbir adım bulunmamaktadır. Zaten böylesi bir yaklaşımın ulaşabileceği en üst seviye de Bahçeli örneğinde olduğu gibi, iktidar bloğuna ‘yamanmaktır.’” diyen Umut Oran şu ifadeleri kullandı: “Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum ve kimsenin benden koparamayacağı partimin, üst yönetiminde de ne yazık ki, ‘iktidara benzeyerek iktidar olunabileceği’ fikri egemen görünmektedir. Tüm hayatlarını CHP karşıtı siyaset odaklarında geçirmiş ‘tescilli sağcıların’ ısrarla ‘milletvekili’ yapılmaya çalışılması bile başlı başına bu bakışın işaretidir. Sadece bu ısrar bile ‘ben iktidar olmak istemiyorum’ demenin bir başka yoludur.

Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak, 16 yıllık otoriter iktidar deneyimine rağmen CHP üst yönetimi bir türlü ‘özeleştiri’ yaparak ‘iktidar hedefini’ ortaya koymamıştır. İktidar olma arzusunu dile getiren herkese karşıysa kibir diliyle karşılık verilmektedir. Örneğin YSK seçim takviminde adaylarını ‘önseçimle’ belirleyecek partiler için tarihler verilmesine rağmen ‘CHP üst yönetimi’ ‘zamansızlığı’ bahane ederek tüm kararları ‘sübjektif şekilde kendileri almıştır.’ Üstelik bugün geriye dönüp bakıldığında, ortada henüz erken baskın seçim yok iken aceleyle tüzük kurultayı toplanması ve ittifak yapılırsa önseçim uygulanmayacağı değişikliğindeki ısrar çok daha manidar görünmektedir!” “İLKELERİN OLMADIĞI, İKTİDAR HEDEFİNİN BULUNMADIĞI…”



Oran açıklamasını şöyle sürdürdü: “Evet, ‘Siyaset sadece unvanla yapılmaz!’ bu ifade doğrudur ancak ‘inanılır olması için bu sözleri söyleyenlerin de tüm kararlarını ‘unvana göre değil’, ‘ilkelere göre’ almış olmaları beklenir. Bu durumda bana düşen görev elbette kişileri tartışmak ya da ‘o neden oldu, bu neden olmadı’ demek değildir. Zira ilkelerin olmadığı, iktidar hedefinin bulunmadığı, sadece iktidara benzeyerek yol alınabileceğinin kabul gördüğü bir iklimde kim aday gösterilirse bir diğerine ‘haksızlık’ yapılmış olacağını teorik olarak kabul edebilirim. Ancak CHP üst yönetiminin herkesi aynı torbaya koyarak ve kibir diliyle Cumhuriyet Halk Partilileri yaftalamalarına izin veremem.