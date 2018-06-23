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Ürdün ve Filistinli yetkililerden, "siyasi tıkanıklık" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 03:00 | Son Güncelleme

Filistinli ve Ürdünlü yetkililer, Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşma noktasında, devam eden siyasi tıkanıklığın olası sonuçları konusunda uyarıda bulundu

Ürdün'de bir araya gelen Filistinli ve Ürdünlü yetkililerin, Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşma noktasında, devam eden siyasi tıkanıklığın olası sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Ürdün haber ajansı PETRA'ya dayandırdığı habere göre, Filistin tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac, Ürdün tarafından Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İstihbarat Teşkilatı Başkanı Adnan el-Cundi, çarşamba günü başkent Amman'da bir araya geldi.

Habere göre, Filistin halkının haklarını iade edecek adil bir çözüme ulaşma noktasında devam eden siyasi tıkanıklığın olası sonuçları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devletinin kurulmasını taahhüt eden iki devletli çözümün, çatışmaların sona erdirilerek adil ve kapsamlı barışın sağlanması için tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca uluslararası toplumdan İsrail'in, çözümü baltalayan tek taraflı uygulamalarına son vermek amacıyla ilgili uluslararası kararlar temelinde iki devletli çözüme ulaşılması için acilen harekete geçmesini istedi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Filistin Ürdün

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