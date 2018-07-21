Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

