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Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Van deprem

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