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Van'daki darbe girişimi davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla yargılanan eski Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Vedat Kandır ile eski yüzbaşı Rıdvan Yıldırım'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Van'ın Çaldıran ve Edremit ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla yargılanan eski Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Vedat Kandır ile eski yüzbaşı Rıdvan Yıldırım, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, Çaldıran ilçesinde darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Askeri komutanlıkların gasbedilmesi" suçlarından dava açılan ve meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar eski Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Vedat Kandır ile yüzbaşı Rıdvan Yıldırım ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, FETÖ ile bir bağlarının bulunmadığını, darbe girişimine destek vermediklerini ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da atılı suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kandır ile Yıldırım'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı, diğer suçlardan da beraat kararı verdi.

Aynı mahkemede görülen ikinci duruşmaya ise Edremit ilçesinde darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan astsubaylar K.A, S. F. ve uzman çavuş M.S. katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, toplanan delillerden suçsuz olduklarının ortaya çıktığını, şu ana kadar meslekten ihraç edilmediklerini, terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları da dosyada müvekkillerinin cezalandırılmasını gerektirecek hiçbir delilin bulunmadığını belirterek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Askeri komutanlıkların gasbedilmesi" suçlarından yargılanan sanıkların beraatine karar verdi.

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