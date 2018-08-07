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Villa bekçisinin cinayet zanlısı "seri katil" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldüren şüphelinin, daha önce 6 kişiyi öldürüp, biri polis 2 kişiyi de yaralayan kişi olduğu belirlendi - Gözaltına alınan şüphelinin, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl şubatta tahliye edildiği öğrenildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldüren şüphelinin 1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldürüp, biri polis 2 kişiyi de yaralayan zanlı olduğu ortaya çıktı.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın (47), bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada zanlının, cinayetin ardından Yılmaz'a ait tabancasını da aldığını belirledi.

Cinayet öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet zanlısının bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını, ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanarak Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğünü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Polis, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleriyle de mülakat yaptı.

Zanlının eşkali ve cinayet yönteminden şüphelenen ekipler, aynı mahallede 1998-2001 yılları arasında 6 kişinin benzer şekilde öldürülmesiyle ilgili bu yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi.

Ekipler, eşkal ve olayın işleniş yönteminden zanlının 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan ve bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatıp geçen yılın şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve jandarma, düzenledikleri operasyonda zanlıyı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Kayapınar'ın ikametinde, jandarmanın silah arama köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada, cinayette kullanılan av tüfeği, maske, eldiven, bisiklet, 83 fişek ve Yılmaz'a ait tabanca bulundu.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Sami Yılmaz'ı daha önce kulübede tabancayla nöbet tutarken gördüğünü, önceden tanımadığını ve hasımları olduğu için tabancasını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü" itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlı, 1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldürmüş, biri polis memuru 2 kişiyi de yaralamıştı. Ayrıca, 14 yaşındayken kıskançlık yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldürmüş, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Kayapınar, seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında, polise verdiği ifadede, kardeşini öldürüp, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlatmış, öldürdüğü kişileri ''av'', gasbettiği para ve eşyaları ''av ganimeti'' olarak gördüğünü söylemiş, kendisini de ''avcı'' diye tanımlamıştı.

Öte yandan zanlı, 2016'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverilmiş ancak kendi isteğiyle cezaevine dönmüştü.

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