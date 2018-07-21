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Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

Mısır yönetimi, yasanın, Filistin meselesinin adil çözümü konusunda tehlikeli etkileri olacağına dikkati çekerek kabul edilemez olduğunu açıkladı

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, İsrail parlamentosunun onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ülkede kendi kaderini tayin etme hakkının sadece Yahudilere ait olduğu" gibi ırkçı anlayışı teşvik eden ifadelerin yer aldığı yasanın kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Mısır'ın, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarının hatırlatıldığı açıklamada, yasanın Filistin-İsrail barışının sağlanması yönündeki imkanları zayıflattığına işaret edildi.

Açıklamada "Yasa, uluslararası kararlarla sabit olan Filistinli mültecilerin geri dönüşü hakkını olumsuz etkilemesi bakımından da kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

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