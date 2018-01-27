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Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyonuyla kurtarıldı. Ele geçirilen bir PKK’lı terörist linç edilmek istenirken araya Özel Kuvvetler mensubu Türk askerleri girdi.

Sıcak bölgeden bugün gelen videoda bir kişi Arapça küfür ederek teröriste saldırmak isterken görülüyor. Özel Kuvvetler askeri saldırıya engel olurken “Ben Türk’üm kardeşim, ilgileniyorum” diyerek teröristi teslim alıyor.

Bunun üzerine ÖSO savaşçılarından bazıları da saldırmak isteyenleri “Tamam, Türkler aldı” diye yatıştırıyor. TSK kaynakları, askerlerin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hukuk kurallarına azami özen gösterdiğini vurguluyor. Harekatta daha önce Suriye topraklarında canlı ele geçen teröristler de mahkemeye çıkarılmak üzere Türkiye’ye getirilmişti.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
teslim almayın kardeşim kim bilir o insalara neler yaptılar cezalarını onlar versin
KİM NE HAİNLİK BESLERSE BESLESİN TÜRK MİLLETİ ŞEVKATLİDİR ASİLDİR MÜKEMMEL BİR MİLLETTİR ADİLDİR TERÖRİST BİLE TÜRK ORDUSUNA BENİ TESLİM EDİN DİYE YALVARIYOR VAY BE SEN NE BÜYÜK BİR MİLLETSİN ASİLSİN TÜRK ORDUSU HER DAİM YANINDAYIZ TÜRK ORDUSU ŞANLI TÜRK ORDUSU BÜYÜKSÜN KELİMELERE SIĞMAZSIN DUYGULAR İLE ANLATILAMAZSIN BÜYÜKSÜN BE BOYNUMUZ KILDAN İNCE ASİL BİR MİLLET TÜRK MİLLETİ
allah rızası için yaşatmayin şunları
tabi senin babanı besliyoruz biz. Türklere kurban olun. Ezin gitsin.
niye türk askeri abi.. fırsatı varken adamlar gereğini yapıyor işte.. hep bizmi insaflı merhametli olucaz anlamadım ki..
talimatı vermişlerdir. yakalanırsanız türk askeri diye ağlayın kesin yırtarsınız diye. kafasını koparın orada bırakın, nediye besliycez bunları
Türk askerinin merhametine inanıyor ve güveniyorsunuz !! Ama mehmetçiye mermi sıkyorsunuz.
bu olay bir gerçeğe işaret ediyor Şu Coğrafyada akan kan Türk eli değmeden durmaz sen kalleşlk yap kahpelik yap sonrada "Beni Türk Askerine Teslim edin" de ÖSO lu nun sözüde mânidar "-Tamam! TÜRKLER ALDI" Bu Vatana ve Böyle bir Millete ihanet edenin yüzünü iki Cihanda kara çıkar Allahım
Şu araplar ciğeri beş para etmez bir millet
Detay yazmıyorum bu pkk lı pisliklerin yapmadığı ne kaldı ki merhametle muamele etmeye mecbur hissediyorsunuz, bunların en azında tek böbreğini alın ihtiyaç sahiplerine verin.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Merhamet edeceğiz ki Allah bizimle olmaya devam etsin Elinde silah olmayanı öldürürsek pkk dan işid den ne farkımız kalır. Allah aşırıları sevmez
Türkün şefkatini ararsın böyle çakal sürüsü. Gãzabımız da şefkatimiz de sonsuzdur
Nasıl bir milletiz içimizdeki savaşa hayır diye böğürenler izlesinler de Milletini tanısınlar...allah bilir kaç öso mensubu şehit olduda adamı linç etmek istediler
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