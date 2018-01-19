Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Öğrencilerin karne almasının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, yurt içi ve yurt dışına gitmek üzere bilet işlemlerini yaptı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen ailelerin yanı sıra umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar da terminalde yoğunluk oluşturdu. Bankolarla pasaport kontrol noktalarında zaman zaman sıra oluştuğu görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Albayrak da, "Perşembe günü 88 bin yolcu sayısına ulaştık. Cuma günü beklentimiz 92 bin yolcunun üzerinde. Bu artarak devam edebilir. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Günlük yolcu sayısından daha önemli olan aslında bizim için yoğun saatlerdeki saatlik yolcu sayıları. İç hatlarda yoğun olan saatlerde 9 bin yolcu saatler bekliyoruz. Dış hatlarda da yine 7 bin 500, 8 bine ulaşabilecek bir yolcu bekliyoruz. Bunlar çok yoğun yolcu sayıları. Bunlar için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.