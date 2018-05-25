Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli Türk kargo gemisine roketli saldırı düzenlendi.

ABD: ALARMA GEÇTİK

Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada, Türk kargo gemisinin Yemen’e buğday taşırken vurulmasının ardından alarma geçildiği duyuruldu.

İNCE İNEBOLU GEMİSİNE ROKETLİ SALDIRIYA TEPKİ

ABD, Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine iki hafta önce düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Bugün yapılan açıklamada, kargo gemisinin Yemen’e buğday taşırken vurulmasının ardından alarma geçildiği duyuruldu.

GEMİ JİZAN LİMANINA ÇEKİLMİŞTİ

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan önclüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekilmişti.

İLK GÖRÜNTÜLERDE GEMİNİN SOL GÖVDESİNDE BÜYÜK BİR DELİK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Gemide incelemelerde bulunan Suudi yetlililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü. Ancak geminin 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklü olması füze saldırısına işaret etti.

İNCE İNEBOLU GEMİSİ KİMİN?

İnce İnebolu gemisi 2002 yılında inşa edilmiş olan ve halen Türkiye bayrağı altında bulunan bir Bulk Carrier gemisidir. İnce İnebolu gemisinin sahibi ise 'İnce Denizcilik' şirketi...