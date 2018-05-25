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Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Yemen'e buğday taşıyan Türk kargo gemisine Husiler'in roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli Türk kargo gemisine roketli saldırı düzenlendi.

ABD: ALARMA GEÇTİK

Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada, Türk kargo gemisinin Yemen’e buğday taşırken vurulmasının ardından alarma geçildiği duyuruldu.

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İNCE İNEBOLU GEMİSİNE ROKETLİ SALDIRIYA TEPKİ

ABD, Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine iki hafta önce düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Bugün yapılan açıklamada, kargo gemisinin Yemen’e buğday taşırken vurulmasının ardından alarma geçildiği duyuruldu.

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GEMİ JİZAN LİMANINA ÇEKİLMİŞTİ

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan önclüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekilmişti.

İLK GÖRÜNTÜLERDE GEMİNİN SOL GÖVDESİNDE BÜYÜK BİR DELİK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Gemide incelemelerde bulunan Suudi yetlililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü. Ancak geminin 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklü olması füze saldırısına işaret etti.

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İNCE İNEBOLU GEMİSİ KİMİN?

İnce İnebolu gemisi 2002 yılında inşa edilmiş olan ve halen Türkiye bayrağı altında bulunan bir Bulk Carrier gemisidir. İnce İnebolu gemisinin sahibi ise 'İnce Denizcilik' şirketi...

SALDIRININ ARDINDAN İNCE DENİZCLİK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İnce Denizcilik' e ait 'M/V INCE INEBOLU' isimli Türk gemisine yapılan füzeli saldırısına ilişkin İnce Denizcilik Teknik Müdürü A. Yaşar Canca basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize ait 9254472 IMO numaralı M/V İnce İnebolu Gemisi Rusya'nın Novorossisk Limanı'ndan yüklediği buğdayı Yemen'in Saleef Limanı'na götürmek üzere seyir halindeyken; 4 Mayıs 2018 tarihinde Saleef Limanı'na giriş için gerekli olan prosedür nedeniyle BM denetimi için Djibouti Limanı'na varmıştı.

8 Mayıs 2018 tarihinde Djibouti Limanı'na yanaşmış, geminin tümü aranmış olup ve gemideki bütün balast tankları açılmış ve kontrol edilmiştir. Bu denetim sonucunda Birleşmiş Milletlerden ekteki onay sertifikası alınmıştır.

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8 Mayıs akşamı Djibouti Limanı'ndan kalkarak 9 Mayıs 2018 tarihinde koalisyon askeri gemilerinin denetimi ve gözetiminde bildirilen açık deniz mevkiinde demirlemiştir.

Sahilden 70 mil açıkta bekleyen gemimize 10 Mayıs gece yarısı kuzeyden geldiği görülen bir füze saldırısı yapılmış olup, füze No-3 tst tankına (asma tank) bordadan girmiş ve içeride patlamıştır.

Durum rapor edildiğinde en yakın koalisyon gemisi Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri'ne ait 816 borda numaralı askeri gemiden gemiye çıkılıp kontrol edilmiş, gemide 8 adet asker bırakılarak Suudi Arabistan'ın Gizan Limanı'na gitmesi emri verilmiştir.

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Gemideki askerler geminin dışarı ile iletişim kurmaması yönünde talimat vermişlerdir.

Bu yazının yazıldığı 12 Mayıs 2018 saat 12.00 itibari ile gemide bulunan askerlerden izin alan gemi kaptanı şirketi arayarak gemide resimdeki hasarlar dışında bir hasar olmadığı, tüm personelin sağlıklı bir durumda olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı yönünde rapor vermiştir.

Devletimizin tüm ilgili kurumları ilk andan itibaren bilgilendirilmiş olup, koordineli bir şekilde süreç yönetilmektedir."

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bu araplar gerçekten beş para etmez insanlar
Kardeşim bu haber 15 gün önceydi son dakika deniyor oruç başınızamı vurdu.
BAŞBAKAN ACIKLAMA YAPAR SIMDI SALDIRIYI KINIYORUZ.. O KADAR
Hulusiler kim kiz
bu şu demek. saldırıyı biz yaptık
o saldırı 10 gun önceydi biraz haber okuyun beyinsizler
saldırıyı kınayalım
Sanmıyorum. ABD yine oyun kuruyor. Kendileri yapıp husi lerin üzerine atıyor ki. İran ambargosunda ABD yanında olalım
Eminizbulgur buğday taşıyorlardır:) Suriye'ye Libya'ya Gürcistan'a Irak'a taşıdıkları gibi
Buğdayı ithal etmeye başlamıştık şimdi neden buğday yada ne taşıyoruz
ne ayaksınız? aynı haberi ısıtıp ısıtıp servis ediyorsunuz.
saldırı 2 hafta önce oluyor biz daha yeni duyuyoruz maksat milleti uyandırmamak uyumaya devam ülkem pişşş pişşşşşş pişşşşşşşşşş
eee anlaşıldı amerika köpeği bizim ihracat alanlarımızada saldırmaya başladı
on beş günlük haber. bir de son dakika diyor
Sende mi Yemen ?
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