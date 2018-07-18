Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

Yeni dönemde yerel yönetimlerin şekillendirilmesinde ittifak ortakları arasında en büyük sorunun yine bütünşehir konusunda yaşanması bekleniyor.

MHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Seçimlere ilişkin düzenlemelerin bir yıl önceden yapılması yönündeki Anayasal zorunluluk nedeniyle taslak Mart ayında bitti ancak MHP’nin itirazı üzerine askıya alındı. İl, ilçe yönetimlerini yeniden oluşturan, belde sistemini tamamen kaldıran ve bütünşehir uygulamasını Türkiye geneline yaygınlaştıran düzenleme AK Parti ile MHP arasında tartışmalara yol açtı. İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan “Yetki karmaşası” gerekçe gösterilerek 30 büyükşehir dışındaki 51 ilin “Bütünşehir” olmasına MHP “daha kapsamlı bir çalışma yapılmalı” diyerek onay vermedi. Bazı MHP’lilerin “Derebeylik” olarak nitelediği düzenleme rafa kaldırıldı.

AK Parti’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak tanımladığı yeni modelde, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması için Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında çalışan komisyon, taslak raporunu tamamladı.

YETKİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA



24 Haziran sonrası yeni sistemi anlatan resmi belgelerde yeni yerel yönetim modeli ile ilgili olarak yer alan “Mevcut yetkileri genel olarak devam edecek olmakla birlikte, yerel yönetimlerin yetkileri, yerel ihtiyaçların çeşitlenmesi, hizmetin gereklilikleri, yerinden ve etkin hizmet sağlanabilmesi için kamu yararına genişletilmesi yönünde adımlara ihtiyaç duyulabilir” ifadeleri kapsamlı bir değişiklik yapılacağını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın idari yapılanmalara ilişkin yetkilerini kullanarak yayımlayacağı bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimlerde istediği düzenlemeleri yapma olanağı da bulunuyor.

YERELE DE BAŞKANLIK MODELİ



İl belediye başkanının “Tek hakim” olacağı yeni modelde yer alması beklenen düzenlemelerden bazıları şöyle:

»Belediyelerin sınırları ilin mülki sınırlarına kadar genişletilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde tüm il genelinde yaşayanlar oy kullanabilecek.

»Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilçe belediyeler üzerindeki etkinliği ve denetimi artırılacak.