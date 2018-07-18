HABER

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

AK Parti, yerel yönetimleri de başkanlık sistemine göre yapılandırmayı planlıyor. Hazırlanan taslak raporu ile, tüm illerin ‘Bütünşehir’ sayılması ve belediye başkanlarının il genelinde ‘hakim’ olması amaçlanıyor.

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

AK Parti’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak tanımladığı yeni modelde, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması için Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında çalışan komisyon, taslak raporunu tamamladı.

MHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Seçimlere ilişkin düzenlemelerin bir yıl önceden yapılması yönündeki Anayasal zorunluluk nedeniyle taslak Mart ayında bitti ancak MHP’nin itirazı üzerine askıya alındı. İl, ilçe yönetimlerini yeniden oluşturan, belde sistemini tamamen kaldıran ve bütünşehir uygulamasını Türkiye geneline yaygınlaştıran düzenleme AK Parti ile MHP arasında tartışmalara yol açtı. İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan “Yetki karmaşası” gerekçe gösterilerek 30 büyükşehir dışındaki 51 ilin “Bütünşehir” olmasına MHP “daha kapsamlı bir çalışma yapılmalı” diyerek onay vermedi. Bazı MHP’lilerin “Derebeylik” olarak nitelediği düzenleme rafa kaldırıldı.

Yeni dönemde yerel yönetimlerin şekillendirilmesinde ittifak ortakları arasında en büyük sorunun yine bütünşehir konusunda yaşanması bekleniyor.

YETKİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

24 Haziran sonrası yeni sistemi anlatan resmi belgelerde yeni yerel yönetim modeli ile ilgili olarak yer alan “Mevcut yetkileri genel olarak devam edecek olmakla birlikte, yerel yönetimlerin yetkileri, yerel ihtiyaçların çeşitlenmesi, hizmetin gereklilikleri, yerinden ve etkin hizmet sağlanabilmesi için kamu yararına genişletilmesi yönünde adımlara ihtiyaç duyulabilir” ifadeleri kapsamlı bir değişiklik yapılacağını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın idari yapılanmalara ilişkin yetkilerini kullanarak yayımlayacağı bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimlerde istediği düzenlemeleri yapma olanağı da bulunuyor.

YERELE DE BAŞKANLIK MODELİ

İl belediye başkanının “Tek hakim” olacağı yeni modelde yer alması beklenen düzenlemelerden bazıları şöyle:

»Belediyelerin sınırları ilin mülki sınırlarına kadar genişletilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde tüm il genelinde yaşayanlar oy kullanabilecek.

»Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilçe belediyeler üzerindeki etkinliği ve denetimi artırılacak.

»İl özel idareleri kapatılacak, tüm kaynak ve yetkileri belediyelere devredilecek.

»Küçük belediyeler kapatılacak ya da en yakınındaki belediye ile birleştirilecek.

»Belediyelerdeki üst düzey yöneticiler Cumhurbaşkanlığı’nda olduğu gibi başkanla göreve gelecek ve görevin bitiminde ayrılacak.

UYGULAMA TARTIŞMASI

Anayasa’nın 67’nci maddesinde yer alan “Seçim yasalarındaki değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağına” ilişkin hüküm nedeniyle 2019 yılı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerden sonra yeni modelin uygulanıp uygulanamayacağı da tartışılan konular arasında yer alıyor. İdari yapıdaki değişikliklerin seçim yasası değişikliği sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.


PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma''Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'
40 gözeli Tomara Şelalesi’ne ziyaretçi akını40 gözeli Tomara Şelalesi’ne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel yönetim belediye İl ak parti MHP bütünşehir

En Çok Okunan Haberler

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

İlginizi Çekebilir

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
YANİ TÜM BELEDİYELERİN BAŞKANI RECEP OLACAK....
İYİ HATIRLIYORUM 2006 DA BİR HATIRI SAYILIR BELEDİYE BAŞKANIMIZ DEMİŞTİKİ; YAHU BU NASIL BELEDİYECİLİK.KENDİ SEKRETERİMİ DEĞİŞTİREMİYORUM MEVCUT KANUNLARDAN DOLAYI, SEKRETER ALEYHİMDE ÇALIŞIYOR ELİM KOLUM BAĞLI DİYORDU.....AYNI ŞEKİLDE İMAR MDÜRÜNDEN TUTUN SU İŞLERİNE KADAR PARK BAHÇELERDEN TUTUNUZ,KANALİZASYONA KADAR, TAŞIMACILIK TANTUTUNUZ ,ZABITA YANGIN MÜDÜRNE KADAR, ZABITA MÜDÜRÜ AYRI BİR DERTTİR,,,VELHASIL BELEDİYE BAŞKANI KORKULUK GİBİ İDİ VESAYETÇİ DÖNEMDE.ŞİMDİ BU YENİ DÜZENLEME ÇOK İYİ OLACAK IVIR ZIVIR UFAK BELEDİYELERDE İŞİN İÇİNDEN ÇIKACAK ŞEHRE HAKİM OLACAK BÜTÜN BELEDİYE SİSİTEM
Diğer Haberler
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı

İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.