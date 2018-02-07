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Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 14:49 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan yerleşim yerleri, üs bölgeleri ve eğitim kamplarında terör örgütü PYD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu ortaya koyan pek çok veri elde edildi. Öte yandan AA'nın haberine göre TKP/ML'li teröristlerce kayda alınan videoda, elleri silahlı, yüzleri çaputla kapalı teröristler, okudukları bildiride, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı.

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'lı teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

TSK, harekatın başlangıcından bugüne terör örgütlerinin eğitim kampları, silah mevzileri, tünelleri başta olmak üzere işgal altında tuttuğu çok sayıda yerleşim yerini teröristlerden arındırdı.

Bölgeden gelen görüntüler, işgal edilen yerlerin terör örgütü PKK'nın üssü haline dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu ortaya koyan pek çok görüntü de kayda alındı.

HER YERDE ÖCALAN POSTERLERİ VAR

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den arındırılan yerleşim yerlerindeki binalar, duvarlar, tüneller ve üs bölgelerinde, YPG ve PKK'nın simgelerinin yanı sıra terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer alması da dikkati çekti.

Silahlı insansız hava aracı tarafından bombalanan, PYD'li teröristlerce Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı da PYD'nin, PKK ile iş birliğini belgeledi.

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BÜLBÜL DAĞI İÇİN GİRİLEMEZ DİYORLARDI

Ayrıca TSK ve ÖSO askerlerince teröristlerden arındırılan, "girilmez" denilen Bülbül'de çekilen görüntüde, terör örgütlerince eğitim ve toplantı yeri olarak olarak kullanılan binadaki PYD/PKK iş birliği bir kez daha belgelendi.

Duvarlarda terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğu görülen videoda, sözde Kürdistan'ı gösteren haritanın olduğu saat de öne çıktı. Öldürülen teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı tablolar ile terör örgütü PYD/PKK'nın simgelerini ayaklarının altına alan askerlerin, duvarlardaki bu poster ve sözde haritaları silahlarının namlusuyla parçalayıp yere attığı görüntüye yansıdı.

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TERÖR ÖRGÜTÜ TKP/ML DE YANLARINDA

Öte yandan terör örgütü PYD/PKK, Türkiye düşmanı diğer terör örgütlerinden de destek bulurken, TKP/ML'li teröristlerce kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elleri silahlı, yüzleri çaputla kapalı teröristler, okudukları bildiride, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı.

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SİLAHLI FOTOĞRAFLAR

Harekatı "sivillere yönelik bir operasyon" algısına oturtmaya çalışan PYD/PKK'lı teröristlerin, kıyafetlerini çıkararak cephe hattında bile sivil elbiseler giydiği, etkisiz hale getirildiklerinde de Türk Silahlı Kuvvetlerini, "sivil katliamı" yapmakla suçladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Afrin'de çekildiği iddia edilen ve terör örgütü mensuplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde de intihar saldırısı gerçekleştiren bir kadın teröristin fotoğrafıyla yapılan sözde geçit töreninde, ellerinde silahlar bulunan sivil kıyafetli kadın ve çocuklar öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
PADİŞAH EFENDİMİZ HAZRETLERİNİN ..DAMATLARI...ÇOCUKLARI RAHAT GERİSİİ..ÖNEMLİ DİLL Kİİ..?!!..
@ferda_akdag Teröristleri vurmak rahatsız mı etti? Kolayı var desteklediklerinin yanına git tez vakitte mehmetçik ile buluşmaları var kaçırma
@ferda_akdag sen neyapıyon cepheyemi gidıyon
@ferda_akdag ağzınla konuşmayı öğrenmelisin,
@ferda_akdag Ne diyorsun sen ya.Kafayı mı sıyırdın???
Tübinlere oynamayın arkadaş
@ferda_akdag EEE SENDE RAHATSIN O ZAMAN EĞER RAHATSIZSAN DEMEKKİ SEN DE ONLARDANSIN ZORUNA GİTTİ İSE HEMEN ONLARIN YANINA GİT DEFTERİNİ DÜRERLER
bir kürt olarak artık şu pkk denen yahudi haçlı üşağı köpeklerin hepsini gömelim gitsin kürt türk hep kardeştir öle kalıcak kaleş ermeni kırmalarını gömek gerek başka yol yok
adamsın benim birsürü arkadaşım var çoğu kürt nerdeyse ben bile kürtçe öğrendim her birine gözüm kapalı güvenirim adam kendini belli eder bırakın it soysuzlar da kendini belli etsin ki sayılarını azaltalim
en iyi kürt ölü kürt
BAKIN BU İYİ OLMUŞ HEPSİNİ BİR ARADA GEBERTİRİZ TOPLU KATLİAM OLUR...
Bunları gördükleri halde hala devletine , vatanına ve Cumhurbaşkanına karşşı düşmanlık besleyen sözde aydın müsveddeler ve yerli zındıklar var. Saadetçiler ve Chp'lilerin çoğu gibi ..
Haburcular, Salih Müslüm'cüler, Barzani'ciler, megri-megriciler , BOP cular gibi demek istedin sanırım..
dingil olayı siyasi boyuta neden cekiyorsun.mehmetcik destan yazıyor senin agababan mı kendiyle ovunecek
birleştiklerine çok sevindim. inşallah mehmetçik azrailin arabasına toplucanıma bindirir gönderir cehenneme...yozgattan duran karaman. parasız gönüllü olarak zeytin dalında görev almaya hazırım.
ulan Yozgat neresi Kilis Reyhanlı neresi? Yaklaş biraz yaklaş..
Afrin operasyonunun kimseye hiçbir faydası olmayacaktır kan gözyaşı ve ekonomi krizden başka gözünüzü açın türkiye ne durumda türkiye kendi sınırları içinde sağlam olduğu sürece sınır ötesinde ne olsa kim olsa önemli değil bunu bilmesi gerekir halk yokluk içinde savaşa ayırdığı maliyeti kendi halkına verse inanın türkiye daha güçlü olur türkiye halkı ile güçlü olur silah falan hikaye
toplanın toplu halde saldırın ki işimiz kolaylaşsın bire be hain batı uşakları TSK türk milletinin gururudur tüm hainler temizlenecek
Şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan şehit ailelerinin 3 kuruşluk açtığı dava sonucu mahkum olan TÜRKLÜK düşmanı kimdir
Bu kadar leşi nere gömecez yaf
BİRLEŞMİŞLER Mİ?ÇOK DA TINNNNN......HEPSİ DE GEBERİR İNŞALLAH......
MASKELİ BALO BİTTİ ARTIK KİMİN NE OLDUĞU APAÇIK ORTADA
aptal ona katliam denmez temizlik denir
Bunların başı da t.ç nın başında duruyor,kan ve kaosla geciniyor,zındık
ALLAHIM ! İÇİMİZDEKİ HAİNLERİN YÜZÜNDEN BİZLERİ MUHAFAZA EYLE AMİN YA RABBEL ALEMİN .....!
BÜTÜN TERÖR VE TERÖR YANDAŞLIRINI YÜCE RABBİM KAHRETSİN REZİL RÜSVA EYLESİN AMİN
ohhhh ne güzel toplu temizlik
daha iyi ya. Tüm teröristleri birden öldürüruz..
Yaza Erik Dalı Kışa Zeytin Dalı Bahara Harman Dalı Hepsine yetecek dalımız var. Allah Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin İnşallah. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...
şu anda Suriye de yan lızca Suriye yada Iraktan gelen teröristler in olduğunu mu düşünüyorsunuz yanılırsınız dünyada ne kadar savaş manyağı varsa maalesef birleşip terörist lerle birlikte hareket ediyorlar ve dahada acısı bunlara paralı asker deniyor birileri tarafından ve silah sağlanıyor hemde sözde müttefiki imiz olması gereken devletler tarafından hala anlamıyorlar bu insanların burada işi bitince nerelere gidecekler geriye evlerine dönecekler dahada tecrübeli olarak lö lö le yapan yandı o zaman terör kazanmış olacak zannedersem bu devletler bunu istiyorlar darısı onların başına
unutmasınlar her ülkede ayrılmak isteyenler olabilir ve varda onları cesaretlendirmiş oluyorlar bunun farkında değiller bu ABD içinde geçerli
kurolar geberıp gıdıyorlar kalanlarıda ölecek
atom bombası atacan ibnelere gelmişini geleceğini toptan yokedicen
İçimizdeki hainlerin kimler oldukları bir bir ortaya çıkıyor...
mesela milliyetçi muhafazakâr teröristler
@mezargedigi seni adam yerine hatta insan yerine koyan yok hadi sieeee
hacı benim için de kendilerine milliyetçi muhafazakâr diyen güruh terörist
@mezargedigi Sen adam değilsin o yüzden hadi sieee
ARTIK İŞLERİ BİTECEK .... HİÇ ŞANSLARI YOK .... HÜKÜMETİ HİÇ BUKADAR KARARLI GÖRMEDİM
Gelin kahpe dölleri hiç yoktan sizler arayıpta vakit kaybetmez mehmetçik, gelenler gibi köpek cennetine şutlanacaksınız orada daha güzel birleşirsiniz. şu yaptığınız artisliği merce askerin karşısına çıkıp yapsanıza.........
Bu çapulcu pkk.ve diğerlerini hepsini bir yerde imha etmek daha eftal ünkü bunlar mikrop hiç olmazsa yayılmadan imha etmek en güzeli.
bizde bir laf var uzaktan havlayan köpek kurttan korktugu için havlarmış.....( ısıracaksan) in meydana dünyanın kaç köşe oldugunu gösterelim birilerinin tasmalı köpekleri sakın havlamayın o dillerinizi koparırız .
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