24 Haziran erken seçimlerinde Abdullah Gül bombası! Abdullah Gül yarın açıklıyor

Abdullah Gül'ün adaylık konusunda uzun bir süredir gazeteciler, sivil toplum önderleri ve siyasetçilerle kendi evinde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ve misafirlerinin adaylığı konusundaki görüşlerini aldığı ifade ediliyor.

İnternerhaber'in haberine göre, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan Abdullah Gül kararını verdi. Abdullah Gül'ün yarın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacağı öğrenildi... Gül kararını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtildi.

SAADET YÖNETİCİSİ İLAN ETMİŞTİ



Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir" demişti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU BUGÜN NE DEDİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşen SP lideri gazetecilerin "İstanbul'da Abdullah Gül ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine "Elbette görüşeceğiz" dedi.

Karamollaoğlu, "CHP ile Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştıkları" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Şu sıralar bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur. Onun için bundan daha farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum."