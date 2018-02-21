HABER

'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:35 | Son Güncelleme

Yunanistan’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türkler hakkında ırkçı ifadeler kullanan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu.

'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

Aliçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pangalos’un katıldığı bir programında Türkler hakkında, “En iyi Türk, ölü Türk” ifadelerini kullandığını belirterek, bu açıklamaların, "ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler olduğunu” söyledi.

Eski Yunan Bakan’dan skandal açıklama: En iyi Türk ölü Türk'türEski Yunan Bakan’dan skandal açıklama: En iyi Türk ölü Türk'tür

Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, “Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir. Pangalos’un Türklerle ilgili sarf ettiği ‘En iyi Türk, ölü Türk’ ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçtiTürkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Aliçavuş, Pangalos’un Türklerle ilgili ifadelerine partisinin dışında başka hiçbir partiden ve hükümetten tepki gelmemesinin ülkede yaşayan Türklerde hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Pangalos’un sarf ettiği bu çirkin ve ırkçı ifadeler ülkesinin vatandaşı olan 150 bin Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarını da hedef aldığını ve tüm azınlığa ağır bir hakaret teşkil ettiğini belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, “Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk.”sözlerine yer verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Pangalos

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Türkiye'de en iyi kürt ölü kürttür diyenler ne oluyor o zaman ?
hakeden var haketmeyen var!
en iyi yunan yüzme bilen yunandır
bunların adalarını yazın bizim çağdaşlar dolduruyor, ama hiçbirinde yüz yok. bu lafı yerler, sindirirler, veya yokmuş gibi davranırlar, adalarla ouzo içip sirtakiye devam.
@ayrla25 çağdaş derken bi incele bakalım hep türbanlı kişiler geliyor buraya mümkün olsada sana resimler yollayabilsem.
Kaşınmayın aslanım bizde 30. Milyon hazır asker var
en iyi kürt iyi kürt tür diyene bu ölkede madalya veriyorlar yunan ataiste adalet var bunlarda yok müslüman oluyor bide sizne müslümanısız be.
bunlarda hala kuyruk acısı var atalarının denize döküldükleri akıllarına geliyor galiba
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Afrin'e giden bir özel harekatçının sözleri duygulandırdı

Afrin'e giden bir özel harekatçının sözleri duygulandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.