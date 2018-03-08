Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

AK Parti’nin son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ittifak, seçim süreci, Afrin harekatı gibi temel konuların yanı sıra son dönemde bazı ilahiyatçıların tepki çeken açıklamalarının da ele alındığı öğrenildi. Ankara kulisleri ve AK Parti çevrelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda rahatsızlığını dile getirerek, Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a bunu ilettiği konuşuluyor. Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksel Kurulu’nun bu durumla ilgileneceği öğrenildi. AK Parti çevreleri, “Toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve toplumu tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine düşman olacağı değerlendirmelere fırsat vermemek gerekiyor. Kaynağı ve uygulamaları itibariyle dini sadece kelam ve fıkıhtan ibaret hale getiren, düşünce kısmını bırakıp 300 sene öncenin müktesebatıyla düşünülmesinin sonuçlarını yaşıyoruz” değerlendirmesini yaparken, 28 Şubat döneminde ‘irtica tehditi’ algısı yaratmak için ortaya çıkarılan figürlerde olduğu gibi “Etki ajanlığı” ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

'MHP TOPARLANDI'

İttifak konusundaki gelişmeleri de ele alan AK Parti’de, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle siyasetin dilinin de kaçınılmaz şekilde değiştiği değerlendirimesi yapıldı. Partide, “Türkiye’de siyaset kaçınılmaz olarak iki ana damara dönüşecek. Bu sistem konsolidasyonu gerektiriyor” tespiti yapıldı. Seçmen sadakatiyle ilgili ise şu tespitler yapıldı: En yüksek parti, yüzde 98’le AK Parti’dir. Bu seçmenin, ittifakla birlikte oyumu MHP’ye basayım demesi mümkün değil. Anketlere göre; MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Ocak ayı itibariyle yüzde 9-10 aralığına girdi. Siyasal pozisyonu ve söylemiyle, iç düzeni sağlaması ile birlikte İyi Parti travmasını atlattı. AK Parti-MHP ittifakına bakış: AK Partililer’in yüzde 95’i, MHP’nin yüzde 86’sı olumlu bakıyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre; Afrin’le ilgili Kürt seçmende herhangi bir rahatsızlık olmadığı aksine aksine operasyona destek verildiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN İLAHİYATÇI YILDIZ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama, “Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler” diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ı eleştirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyledi ve “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.