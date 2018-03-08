Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

AK Parti’nin son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ittifak, seçim süreci, Afrin harekatı gibi temel konuların yanı sıra son dönemde bazı ilahiyatçıların tepki çeken açıklamalarının da ele alındığı öğrenildi. Ankara kulisleri ve AK Parti çevrelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda rahatsızlığını dile getirerek, Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a bunu ilettiği konuşuluyor. Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksel Kurulu’nun bu durumla ilgileneceği öğrenildi. AK Parti çevreleri, “Toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve toplumu tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine düşman olacağı değerlendirmelere fırsat vermemek gerekiyor. Kaynağı ve uygulamaları itibariyle dini sadece kelam ve fıkıhtan ibaret hale getiren, düşünce kısmını bırakıp 300 sene öncenin müktesebatıyla düşünülmesinin sonuçlarını yaşıyoruz” değerlendirmesini yaparken, 28 Şubat döneminde ‘irtica tehditi’ algısı yaratmak için ortaya çıkarılan figürlerde olduğu gibi “Etki ajanlığı” ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.
'MHP TOPARLANDI'
İttifak konusundaki gelişmeleri de ele alan AK Parti’de, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle siyasetin dilinin de kaçınılmaz şekilde değiştiği değerlendirimesi yapıldı. Partide, “Türkiye’de siyaset kaçınılmaz olarak iki ana damara dönüşecek. Bu sistem konsolidasyonu gerektiriyor” tespiti yapıldı. Seçmen sadakatiyle ilgili ise şu tespitler yapıldı: En yüksek parti, yüzde 98’le AK Parti’dir. Bu seçmenin, ittifakla birlikte oyumu MHP’ye basayım demesi mümkün değil. Anketlere göre; MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Ocak ayı itibariyle yüzde 9-10 aralığına girdi. Siyasal pozisyonu ve söylemiyle, iç düzeni sağlaması ile birlikte İyi Parti travmasını atlattı. AK Parti-MHP ittifakına bakış: AK Partililer’in yüzde 95’i, MHP’nin yüzde 86’sı olumlu bakıyor.
Kamuoyu araştırmalarına göre; Afrin’le ilgili Kürt seçmende herhangi bir rahatsızlık olmadığı aksine aksine operasyona destek verildiği belirtildi.
ERDOĞAN'DAN İLAHİYATÇI YILDIZ'A TEPKİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama, “Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler” diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ı eleştirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyledi ve “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.
'SAPIKLARA CESARET VEREN İKLİM'
“Kadınlara şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili haberler beni fevkalade rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı bu muameleyi reva gören kişi insanlıktan nasibini almamıştır. Çocuk istismarı asla düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Bunlar üzerinden dinimizi karalamak isteyenlerin derdi de ne kadınlar ne de çocuklardır. Mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız.”
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 6 yorum