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Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 08.03.2018 05:58 | Son Güncelleme

Erdoğan, bazı ilahiyatçıların açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a iletti. Din İşleri Yüksek Kurulu devreye girecek.

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

AK Parti’nin son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ittifak, seçim süreci, Afrin harekatı gibi temel konuların yanı sıra son dönemde bazı ilahiyatçıların tepki çeken açıklamalarının da ele alındığı öğrenildi. Ankara kulisleri ve AK Parti çevrelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda rahatsızlığını dile getirerek, Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a bunu ilettiği konuşuluyor. Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksel Kurulu’nun bu durumla ilgileneceği öğrenildi. AK Parti çevreleri, “Toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve toplumu tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine düşman olacağı değerlendirmelere fırsat vermemek gerekiyor. Kaynağı ve uygulamaları itibariyle dini sadece kelam ve fıkıhtan ibaret hale getiren, düşünce kısmını bırakıp 300 sene öncenin müktesebatıyla düşünülmesinin sonuçlarını yaşıyoruz” değerlendirmesini yaparken, 28 Şubat döneminde ‘irtica tehditi’ algısı yaratmak için ortaya çıkarılan figürlerde olduğu gibi “Etki ajanlığı” ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

'MHP TOPARLANDI'

İttifak konusundaki gelişmeleri de ele alan AK Parti’de, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle siyasetin dilinin de kaçınılmaz şekilde değiştiği değerlendirimesi yapıldı. Partide, “Türkiye’de siyaset kaçınılmaz olarak iki ana damara dönüşecek. Bu sistem konsolidasyonu gerektiriyor” tespiti yapıldı. Seçmen sadakatiyle ilgili ise şu tespitler yapıldı: En yüksek parti, yüzde 98’le AK Parti’dir. Bu seçmenin, ittifakla birlikte oyumu MHP’ye basayım demesi mümkün değil. Anketlere göre; MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Ocak ayı itibariyle yüzde 9-10 aralığına girdi. Siyasal pozisyonu ve söylemiyle, iç düzeni sağlaması ile birlikte İyi Parti travmasını atlattı. AK Parti-MHP ittifakına bakış: AK Partililer’in yüzde 95’i, MHP’nin yüzde 86’sı olumlu bakıyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre; Afrin’le ilgili Kürt seçmende herhangi bir rahatsızlık olmadığı aksine aksine operasyona destek verildiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN İLAHİYATÇI YILDIZ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama, “Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler” diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ı eleştirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyledi ve “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

'SAPIKLARA CESARET VEREN İKLİM'

“Kadınlara şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili haberler beni fevkalade rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı bu muameleyi reva gören kişi insanlıktan nasibini almamıştır. Çocuk istismarı asla düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Bunlar üzerinden dinimizi karalamak isteyenlerin derdi de ne kadınlar ne de çocuklardır. Mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan diyanet ilahiyatçılar Bekir Bozdağ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
TÜRKİYE BEYIN ZIHNIYET OLARAK SON 15 YILDA GERİYE GITMISTIR BU BIR GERCEKTIR MAALESEF HABERDE BUNU KANITLIYO.BIRDE TURKIYEYE ARAPLASMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYO BUDA TURKIYEYE YIKIM GETIRECEKTIR TÜRKİYE LAİK MÜSLÜMAN BIR DEVLETTIR ARAP DEGILDIR
bu konuşmalarda çözüm süreci gibi sadece oy kapmak için.seçimden 3 gün sonra işlerine gelmezse dönüverirler. 15 yıldır yetiştirdiği sözde dindar nesilleri meydanda. Şimdi onlara pisikopat diyor. Dini de kendi tekeline alıp dini duyguları sadece ben sömürürüm diyor. bunlardan her şey beklenir.Allah yardımcımız olsun.
Adama soruşturma açmayıp diyanetten fetva verdirmekte çok enteresan.Adama bir zahmet soruşturma filan açın fetvayla olacak şeymi bunlar.
Hoca diye ortalıkta olan o kadar çok sahtekar var ki say say bitmez.Aynı şekilde diyanet de en büyük fitne kurumudur.Şimdi o sahtekar hocaların edemediği diyanet eliyle yapılacak.Halbuki asırlardır tüm İslam aleminin kabul gördüğü sahih kaynaklar var.bizim için fetvada esas olan cumhurun (sahih din alimlerin çoğunluğu) görüşüdür.Cumhuru ,şimdi halk anlamında veya c.başkanlığı anlamında anlayıp karıştımayın.Hiç ilgisi bile yok.
Baksen bomba habere, MHP Ocak ayı itibariyle yüzde 9-10 aralığına girmiş. Nasılda algı operasyonu yapıyorsunuz, insanların gözünün içine baka baka nasıl yalan söyleyebiliyorsunuz. İnsan bile bile yalan yanlış konuşurken, yarın birgün yalanlarım ortaya çıktığında insanların karşısına hangi yüzle çıkarım, hangi yüzle bakarım diye düşünerek hareket eder. Az buçuk şerefi, haysiyeti, onuru olan insan böyle yapar.
hırsızlık yapanın elini keseceksin, tecavüz edeni öldüreceksin, tecavüz saldırısında bulunanı hadım edeceksin, bak bakayım azalmıyor mu bu rezaletler. Ama yok lay lay lom. Öldürülen kadın, tecavüz edilen çocuk sayısına bakar da utanır insan bu ülkede yaşıyorum demeye.
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