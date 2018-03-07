HABER

Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, Mersin’de Türk müziği konseri verdi.Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu verdiği Türk müziği konseri ile şarkı ve türkülerinin sesini Mersin’den yükseltti.

Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, Mersin’de Türk müziği konseri verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu verdiği Türk müziği konseri ile şarkı ve türkülerinin sesini Mersin’den yükseltti. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Vekili Turabi Aktürk, Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Soprano Bengi İspir Özdülger, meclis üyeleri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam saatlerinde Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu tarafından verilen konserde, Afrin’de kahraman askerlerin teröristlerle verdiği mücadele ve Türkiye’de verilen şehitler dolayısıyla ağır parçalar seslendirildi. Gecede, ‘Yemen Türküsü’, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Ormancı’, ‘İzmir’in Kavakları’, ‘Yörük Ali Efe’, ‘Huma Kuşu’, ‘Mağusa Limanı’, ‘Ben Gamlı Hazan’, ‘Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına’, ‘Kırmızı Gülün Adı Var’ ve ‘Gamzedeyim Devam Bulmam’ gibi birbirinden güzel parçalar seslendirildi.
Konserin sonunda konuşan Başkan Kocamaz, konserde Afrin operasyonu ve özellikle ülkede verilen şehitler için daha yavaş parçaların seçilmesinin isabetli bir karar olduğunu vurgulayarak, “Gerçekten günün anlam ve önemine binaen seçilen parçalar birbirinden güzel. İcracılar da gerçekten çok özel. Ben bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Mersin’imizi şereflendirdiler ve Mersin’de böyle bir programın düzenlenmesinden de çok büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, tebrik ediyorum” dedi.
Ardından Kocamaz, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal ile Koro Şefi Ali Sönmez’e hediye verdi.

Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyükşehirden nostaljik konser

Büyükşehirden nostaljik konser

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

25 yıllık küslük 2 şarkıyla tatlıya bağlandı

25 yıllık küslük 2 şarkıyla tatlıya bağlandı

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Oscar 2018 ödülleri sahiplerini buldu! İşte tüm dallarda Oscar'ın kazananları

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü'de modanın ateşini yaktı

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.