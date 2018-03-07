Gazimağusa’nın sesi Mersin’den yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, Mersin’de Türk müziği konseri verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu verdiği Türk müziği konseri ile şarkı ve türkülerinin sesini Mersin’den yükseltti. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Vekili Turabi Aktürk, Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Soprano Bengi İspir Özdülger, meclis üyeleri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam saatlerinde Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu tarafından verilen konserde, Afrin’de kahraman askerlerin teröristlerle verdiği mücadele ve Türkiye’de verilen şehitler dolayısıyla ağır parçalar seslendirildi. Gecede, ‘Yemen Türküsü’, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Ormancı’, ‘İzmir’in Kavakları’, ‘Yörük Ali Efe’, ‘Huma Kuşu’, ‘Mağusa Limanı’, ‘Ben Gamlı Hazan’, ‘Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına’, ‘Kırmızı Gülün Adı Var’ ve ‘Gamzedeyim Devam Bulmam’ gibi birbirinden güzel parçalar seslendirildi.

Konserin sonunda konuşan Başkan Kocamaz, konserde Afrin operasyonu ve özellikle ülkede verilen şehitler için daha yavaş parçaların seçilmesinin isabetli bir karar olduğunu vurgulayarak, “Gerçekten günün anlam ve önemine binaen seçilen parçalar birbirinden güzel. İcracılar da gerçekten çok özel. Ben bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Mersin’imizi şereflendirdiler ve Mersin’de böyle bir programın düzenlenmesinden de çok büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, tebrik ediyorum” dedi.

Ardından Kocamaz, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal ile Koro Şefi Ali Sönmez’e hediye verdi.