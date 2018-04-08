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Hint sanatçı Khan’a şartlı tahliye

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Hint sinemasında "Padişah" olarak tanınan aktör Salman Khan, iki gün tutuklu kaldıktan sonra şartlı olarak tahliye edildi.Salman Khan hakkında 1998 yılında film çekmek için gittiği kasabada bulunan ormana izinsiz giriş yaptığı ve av yasağı bulunan iki geyiği öldürdüğü gerekçesiyle açılan davada Perşembe günü karar çıkmıştı.

Hint sanatçı Khan’a şartlı tahliye

Hint sinemasında "Padişah" olarak tanınan aktör Salman Khan, iki gün tutuklu kaldıktan sonra şartlı olarak tahliye edildi.
Salman Khan hakkında 1998 yılında film çekmek için gittiği kasabada bulunan ormana izinsiz giriş yaptığı ve av yasağı bulunan iki geyiği öldürdüğü gerekçesiyle açılan davada Perşembe günü karar çıkmıştı. Jodhpur yerel mahkemede yaklaşık 20 sene sonra verilen kararda, Khan 5 sene hapse mahkum edilmişti. Kararın ardından Khan, Hindistan Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Yüksek mahkemede Khan’ın ilk tahliyesi reddedildikten sonra Cumartesi günü Khan’ın avukatı ikinci kez tahliye başvurusunda bulundu. Başvuru sonucu Khan, 770 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
İki gün Jodhpur Merkez Cezaevi’nde kalan Khan’ın cezaevinden çıkar çıkmaz özel uçakla Mumbai’a gittiği belirtildi.

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