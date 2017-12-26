Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, “Abdullah Gül 2019’un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da şunları söyledi:
“Hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”
ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.
HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ
Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.
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