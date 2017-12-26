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Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ | 26.12.2017 21:38 | Son Güncelleme 3 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki' terör eylemlerine müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) yönelik eleştirisine AK Parti’den sert yanıtlar geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, “Abdullah Gül 2019’un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da şunları söyledi:

“Hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

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HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

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Abdullah Gül ak parti KHK Şamil Tayyar Bülent Turan

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Gül,exeter Üniversitesi mezunudur.Yani her önüne gelenin çuvalla para akıtsa dahi giremediği,yalnızca ingiltere kraliçesine sadık insanların girebileceği bir okul.Tabiiki kraliçenin gizli emirlerini yerine getirecektir.Gül,fetö ile bağlantısını inkar edememiş,fetulaya hain,darbeci diyememiştir.Bir müslüman kalleşlik yapmaz diye hep hüsnüzanla bakıyoruz ama her seferinde hüsrana uğruyoruz.Millet olarak kendisini tam olarak çözemesekte sanki pusuda bekleyen yırtıcı gibi rakibinin güçsüz anını kolluyor,izlenimi alıyoruz.Allah münafıkların şerrinden devletimizi korusun.
Ak parti farkında herşeyin,ülkemiz güçlü yükseliş trendinde,artık durdurulamayız :)
bu rezil münafık yapmıyacağı yoktur. akp nin sırtından hep geçindi durdu çıksın tayyibin karşısına alacağı oy yüzde 15
şamil tayyare de hukuk devleti açısından kaygı vericidir...
Zaytung yazmisti, Şamil Tayyar:'Ergenekon için yazdığım kitaplarda Ergenekon yerine FETO yazın yine okunur' Durumun bu komplocu saldırgan en sevimsiz milletvekili.
Ulan adam birşey dememiş ,tekrar incelenmesini umuyorum demiş.Adamların en ufak eleştiriye bile tahammülü yok.Bu adam yıllarca noter başkatibi gibi ne kanun çıkarsanız imzaladı.Bu kadarda mı hakkı yok.
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar,Sayın Gül'ü kovmuslar bile!
Kimin ne dediği değil, Ortada yapılan bir saçmalık vardır... Devletin gücünü ancak kolluk güçleri vasıtası ile devletin kullanma hakkı vardır... Hiç bir çağda adam öldürmeyi meşrulaştıran uygulama hoş karşılanmaz... Bu karşıt görüşün silahlanmasına ve savunma hakkını doğurur ve meşrulaştırır... Hiç devlet böyle bir saçmalığa izin vermez veremez... verirse onun devlet özelliği tartışılır
Ahmet Nejdet Sezer'den sonra tüm fetoculeri üniversitelere rektör yapmış zattır kendisi. Solun adayı asla olamaz kendisi.
sonuna kadar abdullah gül diyorum
Cumhurbaşkanlığı döneminizde aklınız neredeydi sayin Gül? O dönem boyunca ya sadece gezilerinizde resim çekildiniz ki bu gezilerin çoğu turistlik geziydi, ya da makamdan imza attınız. Kusura bakmayında bugün ülke kötüye gidiyorda o zaman gitmiyor muydu? Bence artık çok geç sayın Gül. Masaya zamanında vuramadınız yumruğunuzu, şimdi halepten gazele geçmişsiniz.
Abdullah Gül tanıtan ve bu hale getiren kim ak parti ve recep tayyyip erdoğandır yoksa biz abdullah gül e oyumuzu neden verelimki.bunun yaktıkları tehlikeli hareketler olarak algılamaktayım.
Apdullah gül Ülkenin başına geçte bu istismarcılara derslerini ver.
abdullah bey haklıdır izlenimleri doğrudur
Yafta hazır sizin gibi düşünmeyen herkes fetöcü, beraber yürüyenler ıslananlar ne istedinde vermedik, muhterem diyenlerin, meyri meyriler, akiller hepsi süt gibi ak ve pak bakalım emine hanımı ne vakit fetöcü ilan edeceksiniz, lakin gerçek olan tek şey herkez ektiğini biçer geçerli olan ALLAH' ın adaletidir şaşmaz sapmaz hak yemez öyle bir vururki tünelde ekspres trenine çarpmış gibi olursunuz ... yinede uslanmazsınız firevuna rakip olursunuz ...
abdullah gul tum ulkenin sevgisini saygisini kazanmis bir kisilik olarak ; boyle cephe arkasindan kendisi uygun gordugu vakit “çikis yapmah?'HY\?[?H ?Z?[\?H?ܛY^ZH\??HY\? ??[X[??\??Z?\?HZHX?Z?Y?^[H?ܙX?[X?Y?[Z^?H[Y[??HY\?[K
Laf kalabalığı yapmayın bu saçmalığa son verin..
haram ve faiz bulaşan beden aynı yolda gider ve bunuda hidayet üzere olarak görürse O TOPLUMDA MÜSLÜMAN MÜNAFIK AYIRTEDİLEMEZ OLUR.FAİZ VE HARAMI BU ÜLKEDEN SİLECEK HAKİKİ MÜMİNLER ELİ İLE SİYASET VE ÜLKEDE ADİL BİR DÜZEN KURULMALI.BİRİLERİNİ MEMNUN EDEREK AL GÜLÜM VER GÜLÜMLE EKONOMİYİ AYAKTA TUTMA ATBAŞI MUHABBETİ PATRON VE BARONLARLA BERABER BİZ MEMNUN OLDUKÇA SİZEDE KOKLATACAĞIZ BU DÜZEN BÖYLE GİDECEK DEMEKTİR.HAK OLAN BU DEĞİL,İSLAM BU DEĞİL ADALET BU DEĞİL.BU ADAMA ÇOOK DİKKAT EDİN BU ADAMI İLERDE TANIYABİLİRSİNİZ MASKESİ DÜŞERSE???BU ADAM BİR HATİP,HERYERDE HERKEZLE DOST GEÇİNEN MENFAAT
eyvahhh 11 ci cumhuru reisimizde kandırılmış
Abdullah gul tum ulkenin sevgisini ve saygisini kazanmis bir kisilik olarak ; bu tur “ mudahale” ve “ cikislar”i kendisi arzu ettigi zaman degil de , sahneye cikarak tum seffafligiyla dile getirmesini temenni ederim. o zaman daha net gorebiliriz kendisinin asil yuzunu.
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