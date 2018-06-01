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Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Ak Parti'nin hem kuruluş aşamasında hem de sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gittiğini, ancak kimlerle görüştüğüne dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Ak Parti'nin hem kuruluş aşamasında hem de sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gittiğini, ancak kimlerle görüştüğüne dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Şener, Konya'dan aday gösterilmesiyle ilgili de "CHP, karar organları da Konya'ya uygun bulmuşlar. Dolayısıyla karar verici ben değilim" diye konuştu.
Ak Parti'nin kurucularından, başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP'den milletvekili adayı olduğu Konya'da seçim çalışmalarına başladı. Abdüllatif Şener, DHA'nın sorularını yanıtladı. Aslen Sivaslı olan Abdüllatif Şener, Konya'dan aday gösterilmesiyle ilgili olarak, ''CHP'ye milletvekili talebimi ilettim. CHP, karar organları da Konya'ya uygun bulmuşlar. Dolayısıyla karar verici ben değilim. Konya, öteden beri siyaseti hayatım boyunca sorunlarıyla yakından ilgilendiğim, milletvekilleriyle iç içe olduğum, Konya ile ilgili konuları sürekli bana getirdikleri bir yapıydı. Milletvekili adayı olmaktan da mutluyum'' diye konuştu.
Konya'da seçmenin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Şener, ''İlgi çok yoğun. Her dönem, her parti mensubunun karşılaşacağı kadar tepki de var'' dedi.
KONYA'DAN 4 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ
Şener, CHP olarak Konya'dan 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Şu anda yaşadığımız ilgiden hareketle söylüyorum; 4 milletvekili çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilgi, bu verdiğim sayının çok çok üstündedir. Ancak ilgi ve oy vermek birbirinden farklı şeylerdir. Bunu da dikkate alarak bu hedefi koyduk'' şeklinde konuştu.
Abdüllatif Şener, 2002 -2007 arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı ile başbakan yardımcısı görevlerini yaptığını hatırlatarak, Konya dahil, hızlı tren ve duble yol projelerini kendisini başlattığını ifade etti.
'ABDULLAH GÜL VE TURAN ÇÖMEZ VARDI'
Şener, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ak Parti'nin kuruluş aşamasında Fethullah Gülen'den icazet aldığı iddiasıyla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ak Parti'nin kuruluşu aşamasında ve sonrasında ABD'ye gittiğini söyleyen Şener, şu ifadeleri kullandı:
''Sayın Erdoğan, Ak Parti kurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Kuruluş safhasında gitmiştir; ama bu gidişi sırasında veya ABD'de bulunduğu sırada kimlerle görüşmüştür bu bilgiye sahip değilim. Çünkü bu programda yanında başta Abdullah Gül olmak üzere, Turan Çömez olmak üzere bazı isimler vardı. Bu isimlerde öyle bir ziyaretle ilgili bilgi vermedi. Ben de merak edip sormadım. Bu konuların bugün tartışılıyor olması, seçim atmosferindendir ve bunu da doğal olarak karşılamak lazım. Biri bir iddiada bulunuyorsa, diğeri de o iddia gerçek değilse, onun öyle olmadığını söylemesi lazım. Sayın Erdoğan'ın sürekli aynı isimlerle gittiğini söyleyemem. Daha sonra iktidar döneminde, belki de Türkiye Cumhuriyet döneminde ABD'ye en fazla giden başbakan ve cumhurbaşkanıdır. 'Bu gidişlerinde aynı isimlerle mi giderdi' derseniz, buna katılmam, her programında farklı isimler olurdu. Ama hiçbirinde ben olmadım.''
'SİYASİ USLÜP SERT OLURSA, TOPLUMDA ŞİDDET ARTAR'
Şener, siyasi adayların üsluplarını da değerlendirdi. Siyaset üslubunun nezih olmasının faydalı olduğunu düşündüğünü kaydeden Şener, "Kırıcı, yaralayıcı üslup, ülkemize bir şey kazandırmaz. Siyaset temiz konuştuğu ve sevecen olduğu takdirde, ülkedeki insanlara kültür aşılar. Siyasetin en doğrudan etkisi konuşarak oluşturduğu kültürdür. Eğer siyaset, sert konuşursa, kin ve düşmanlığı yaygınlaştıracak şekilde konuşursa, toplumda gerginlik ve şiddet artar. Kadına yönelik şiddetin arttığını biliyoruz. Bu nerden kaynaklanıyor? Siyaset sert olduğu için vatandaşlarda onları örnek alıp sert davranıyor'' dedi.
HAPİSTE 700 CİVARINDA BEBEK VAR
FETÖ ile mücadeleyle ilgili mücadelede kantarın topuzunun kaçtığını ifade eden Şener, ''Devletin dini adalettir. Adaletten saptığınız zaman zulmedersiniz. Hapiste 700 civarında bebek var. Neden çocuklarımız hapishane koşullarında büyüsün. Bunların ortadan kaldırılması lazım.'' dedi.
SEÇİMİN KİMİN KAZANACAĞINI KÜRT SEÇMEN BELİRLEYECEK
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını savunan Şener, ''İkinci turda seçimin kimin kazanacağını belirleyecek seçmen, Kürt seçmendir. Peki kime oy verecekleri, bu son derece önemli. Bu konuda çok net anlayabileceğimiz açıklama çıkmamıştır. HDP'li bazı isimler söylemiştir, ama HDP'nin karar niteliğinde değildir. Birinci tur bittikten sonra bütün gözler HDP üzerinde yoğunlaşacak ve onların vereceği karar tartışılacaktır'' diye konuştu.

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Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorumAbdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorumAbdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorumAbdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

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