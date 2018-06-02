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Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısını yenilemesi üzerine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gündemimizde değil" yanıtı verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisine "af gündemimizde değildir" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına cevap verdi.

Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

'AF GÜNDEMDE DEĞİL'

Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur" cevabını verdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli abdülhamit gül af

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Suçlular cezalarını çekecekler, yok af maf
zaten olması gereken de bu. bahçelide iki de bir bunu neden gündeme getiriyor anlamıyorum. toplum sağlığı için cezayı hak edenler cezalandırılır.
gündeminde olmayan bütün maddeler yürürlüğe girdi
inşallah yoktur bunca sıkıntıya bir de masum insanların güvenlik endişesini eklemeyin af Türkiyeye yapılacak en büyük ihanet Olur oy alayım derken olandan da olursunuz
yiyin birbirinizi çakallar
liderler acikotutumlarxa parti manifestosu acikloyor meydanları inletiyor bizimki de afa taktı ne boş işler yav
@sozuyilmaz başka ümidi yok kim oy verecek amcaya
sizin yalanınızı...ulan mayın eşşeği gibi bohçalıyı ileri sürüyorsunuz patladı patladı patlamadı devam yalanız batsın
kukla bahçeli sen kendini ne zannediyorsun reis seni parmagında oynatır.
e neden içeri girmiş neden mahkeme polis infaz memuru savcı hakim meşgil edilmiş camiden mi almışlar mağdurun hakkı ne olacak bohçalı efendi
fason mafyabozuntusu sedat peker akpyi destekler.çakıcı mhpyi destekler.demekki ikiside mafya partisi.
Abdülhamit Gül Adalet Bakanı Devlet Bahçeli kimki af ile ilgili söz sönlüyor. AKP senin 3-5 puanlık oyuna muhtaç sana değil
bu, şu demek oluyor: sözcümüz bahçeliye açıklama yaptırdık o ortamı bı yokladi şimdi biz çalışmasını yapıyoruz. ????????????
Bayra degil seyran degil bu bahceli neden af istiyor? Patron af iste mi dedi?
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARADA HAKKININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ....
hükümete bravo sayin bahceli TCK da kader mahkumu diye bir kanun maddesi yoktur suç ve ceza vardir. bunun ayrımını yapamazsın amacın nedir
af çıkartırsanız afla salı verdikleriniz suç işlerse onları öldürme yetkisini de cezadan muaf olmasını da yasalaştırın madem adaleti kuramayacaksınız toplumsal Barış istiyorsun hadi tek taraflı olmaz o iş bahçeli
Eyy Bahceli. Senden bozkurt degil sibirya kurdu bile olmaz. Olsa olsa shivava kopegi olur. Hapisnelerdekilerin yarisi pkk dan geri kalani tecavuz cinayet dolandiricilik feto dan girdiler. Zsenin milliyetciligin bu mu? Yoksa iyice bunadin mi. Ha gerci bunak degilken ocalan i idam ettirmeye milliyetciligin yetmemisti. Hani biz klavye delikanlisiyiz ya. Sende medya milliyetcisisin. Sarayin saklabani yasli palyaco
bu hala af mı diyor
Anlaşıldı bedelli de yoktu gündemleri ancak bedelli çıkacak bekleyin, "milletin" isteği üzere af getiriyoruz diyecekler hayırlı olsun
Bahçeli ne yüzsüz bir adam kapıdan konuluyor bacadan giriyor
koskoca Devlet bahçeli nin muhattap olduğu adama bak!!!
Suçluları affedenler, affedilmezler.
Seçimde ortalığı karıştırmak istiyolar mevzu bu! kaos yaratıp tekrar seçilmek istiyorlar. Suçlu suçunu çekmeli af toplum vicdanında yerini bulmaz sizi daha da kaybettirir!
ramazan dan önce demesine bakmayın seçimden önce demek istiyor aslinda .
herkes ikinci bir şansı hakeder pişman olup birdaha yapmayacak çok insan var en büyük acı hasret özlem yaşayan bilir af cıkmalı............
sayin bahceli beni batiran ceklerini odemedigi icin mal varligini biraderinin ustune yapip 6 ay yaticak anladinmi yok oyle af maf adam namusu ile batsa avukata bile vermem. ulke parasizliktan dolandiricilarla dolmus sen hala piskince af diyorsun
oy toplamak icin akpnile danisikli dovusuklu is cezaevlerindeki yatan kisilerin oy verme cabasidir
borazancı başı dedikleri bu olsa gerek, üzerinden yokladılar tepki görünce bahçeliyi gömdüler sarayın arka bahçesine
AFI NEDEN İSTİYOR GEÇENLERDE ALATTİN ÇAKICININ YANINDAYDI YANİ ÇIKSINDA MAFYACILIK OYNIYALIM MİLLİYETLİCİLİK BUMU DAHÇELİ EFENDİ DAHA EVVELDEN RAHŞAN AFFI ÇIKARILMIŞTI VEDE TACAVUŞCULAR HIRSIZLAR KOL GESİYORDU ŞİMDİDE BAHÇELİ AFFIMI ÇIKACAK YEMEZLER
anlamadığınız şu 2002 den beri suçsuz yere yatan feto nun işine yaramayan herkesin içeride olduğu bi dönem yaşandı ya mazlumlar çıksın ya da af çıksın diyo adam
Gündemimizde değil dediğine göre çıkıcak olan af vatana millete hayırlı olsun
"AF" kelimesi ağızdan çıkmışsa artık geri dönüşü yok. Bu af çıkacak. Ama bayramdan önce ama bayramdan sonra.
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