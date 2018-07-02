AK Parti'de 3 milletvekili istifa mı ediyor? Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken sözler

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin 295 vekili var. Yeni sistemde vekillerin bakan olabilmesi için parlamentodan istifa etmeleri gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinde 300 vekil sınırına çok yaklaşan AK Parti'de vekil sayısının azalmaması gerekçesiyle bakanlık için vekillerin istifa ettirilmeyeceği, bütün bakanların dışarıdan atanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Tüm bu iddiaları ters köşe yapan açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.
Mustafa Elitaş, Kayseri'de milletvekili mazbatasını aldıktan sonra ziyaret ettiği Demirören Haber Ajansı'na konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili, TBMM'deki dengeler açısından yeni Bakanlar Kurulu için AK Partiden milletvekili istifalarının olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Mustafa Elitaş şöyle yanıtladı:
"3 civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis'teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani 3 civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir Cumhurbaşkanımızın.''
AK Parti listelerinden Meclis'e giren tek BBP'li olan Genel Başkan Mustafa Destici'nin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edeceği öne sürülmüştü. 3 milletvekili daha istifa ederse AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 291'e inecek.
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