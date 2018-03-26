AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti, 2019'da yapılması planlanan seçimler için MHP ile ittifaka gideceğini açıkladı. Birçok kez Saadet Partisi'ni de bu ittifakta görmek istediğini belirten AK Parti yöneticileri, milli görüşün temsilcisi partiden olumlu yanıt alamadı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, AK Parti'de şu anki gündem ise Fatih Erbakan. Fatih Erbakan, bir süredir kurduğu Necmettin Erbakan Vakfı çerçevesinde faaliyetler yürütüyor ve SP yönetimine de mesafeli duruyor. Bu nedenle, seçime doğru SP yönetiminin direncini kıramaması halinde AK Parti’nin Fatih Erbakan’ı yanındaki bazı isimlerle birlikte milletvekili adayı göstererek ittifaka dahil edebileceği de dile getiriliyor. Erbakan soyadıyla verilecek mesajla SP’nin ittifaka katılmamasının yaratacağı olumsuzluğun silinmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU: AFRİN HAREKATINDAN BEKLEDİKLERİ OY GELMEDİ



Öte yandan Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları hükümet tarafından ne kadar reddedilse de gündemini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla bu gelişmeleri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun erken seçime ilişkin görüşleri şöyle: