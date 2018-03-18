AK Parti Genel BaşkanYardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu ülkede, coğrafyada emperyalizme karşı direnen bir parti varsa o da AK Parti'dir" dedi. Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayraklı 4. Olağan Kongresi'ne katılan Dağ, AK Parti'nin Türkiye'de 15 yılda çok önemli işler başardığını, en önemlisinin bu millete özgüvenini tekrar kazandırmak olduğunu söyledi. Salondakilerin "Hamza bizi Afrin'e götür" tezahüratı üzerine Dağ, "Allah'ın izniyle hiç gerek kalmadan Afrin bitti. Şimdi şurada yanı başımızda, biz Afrin'de mücadele verirken, yıllarca bizim yönetimimiz altında yaşayan bir devlet bir kıpırdanmalar yaptı. Eğer kıpırdanmalar devam ederse Bayraklı'dan körfezin öbür tarafına geçer gereğini yaparız." diye konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Dağ, "Asıl şimdi 57 gün önce başlayan operasyona söz edemeyip ÖSO üzerinden mesaj vermeye çalışanlar, daha sonra 'Afrin'e kadar gelin ama içeriye girmeyin' diyenler bugün utandılar mı? Utanmaları lazım." ifadesini kullandı.

Suriye'de savaş başladıktan sonra DEAŞ diye bir örgüt kurulduğunu belirten Dağ, şöyle devam etti: "Hem İslam'la terörü yan yana koydular hem de örgütü yönlendirip bölgede dizayn çalışması yaptılar. DEAŞ ile PYD'yi karşı karşıya getirip hep DEAŞ'ın yenilmesini sağladılar. DEAŞ nasıl bir talimatla Kobani'yi ele geçirmişse PYD'de de aynı güçlerin talimatıyla ele geçirdi. Sonra da Rakka'da operasyona başladılar. Balon şişmeye devam ediyordu. Kobani'de şişti, Rakka'da biraz daha şişti. Ama bugün o balon söndü, yerle bir oldu. Hem PKK/PYD balonu yerle bir oldu hem de arkasındaki emperyalist güçler yerle bir oldu. Bize bir zamanlar 'emperyalizmin Türkiye uzantısı' diyerek suçlamalarda, iftirada bulunanların bugün söyleyecek sözleri kalmadı. Bu ülkede, coğrafyada emperyalizme karşı direnen bir parti varsa o da AK Parti'dir." AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de kongrelerin yenilenme, değişim ve dönüşüm olduğunu belirterek siyaset anlayışlarında gidip görev istemenin yer almadığını, hangi görev verilmişse onu samimiyetle yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.