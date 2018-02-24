KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kıtalar ötesinden gelip kendi gönül coğrafyamızda IŞİD'i bahane ederek at koşturanlara asıl bizim iktidarımız döneminde en büyük darbe vuruldu ve herkes de bu oynanan oyunların farkında." dedi.

Özhaseki, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, düğün ve şenlik havasında kongre icra ettiklerini söyledi.

Başka partilerde kavgalar varken, onlar ufacık düğün salonlarını doldurmazken ve kendi aralarında yaptıkları kavgalarda sandalyeler havada uçuşurken bugün burada bir güzelliği hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Özhaseki, AK Parti'li olmanın dertli olmak olduğunu ifade etti.

"AK Parti'li olmak, bu milletin derdi ile dertlenmek, Arakan ile dertlenmektir, Filistin ve Gazze ile dertlenmek, Suriye ile dertlenmektir. Mazlumların dertleri ile dertlenmektir." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK Parti'li olmak bu millete sevdalı olmaktır, hizmete sevdalı olmaktır, bayrağa sevdalı olmaktır, ezana sevdalı olmaktır. Cenab-ı Hak'a şükürler olsun ki özellikle bu günlerde bizim ülkemiz ve gönül coğrafyamız üzeriden oynan oyunların çok iyi farkındayız. Onun farkında olduğumuz için de zaten yerimizde duramıyoruz. Kıtalar ötesinden gelip kendi gönül coğrafyamızda IŞİD'i bahane ederek at koşturanlara asıl bizim iktidarımız döneminde en büyük darbe vuruldu ve herkes de bu oynanan oyunların farkında. Dönüp onlara herkes soruyor şimdi, niye buradasınız siz, niye geldiniz binlerce kilometre öteden, sizin burada neyiniz var, tarihi birliğiniz mi var, kardeşleriniz mi var, komşuluk ilişkiniz mi var, niye geldiniz? Sonra ne istiyorsunuz? Oradan bizi kandırır gibi bir cevap geliyor. 'Biz buraya demokrasiyi inşa etmeye geldik. IŞİD'den buraları kurtarmaya geldik.' Şimdiye kadar gittiğiniz hangi yere huzur götürdünüz, şimdiye kadar gittiğiniz yerlere demokrasiyi mi götürdünüz, insan haklarını mı geliştirdiniz, orada insanların refahını, mutluluğunu mu geliştirdiniz? Hayır. Kan götürdünüz, oralara gözyaşı götürdünüz, ayrılık götürdünüz, bela götürdünüz, şer götürdünüz. Şimdi onlar karşısında bizler hamdolsun işin farkındayız, dimdik ayaktayız ve gereken dersleri de veriyoruz. Oynanan bütün oyunların farkındayız ve bunları da bozuyoruz."