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AK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz 2016'da başlayan sürecin devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz 2016'da başlayan sürecin devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ünal, gazeteci Niyazi Kara'nın annesi Fatma Kara için Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Kara ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Ünal, esnafı ziyaret etti. Esnaftan ve müşterilerden 24 Haziran'da yapılacak seçimler için AK Parti'ye oy isteyen Ünal, girdiği mağazada bir çocuğa şapka, başka birine de pantolon alarak, hediye etti. AK Parti'li Ünal, esnaf ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu İlçe Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin de eşlik ettiği Ünal, Türkoğlu'da ilçe sakinlerine seslendi. Ünal, "15 Temmuz'da başlayan sürecin devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. 15 Temmuz ne zaman bitecek? 15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle. 15 Temmuz'un öncesi de var biliyorsunuz. Şimdi ekonomik olarak saldırıya devam ediyorlar. Batmış Yunanistan'ın kredi notunu yükselten kredi derecelendirme kuruluşları, şu anda G-20 içerisinde en büyük, en yüksek büyüme oranına sahip Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Biz, şu anda dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6'sını yapan ülkeyiz. Bankacılık sektörüyle ilgili bir sorunumuz yok. Şu anda bizim borçlarımızın gayri safi milli hasılaya oranı ülkeler açısından en düşük ülkeyiz; ama buna rağmen devam ediyorlar. Ne zaman bitecek? İnşallah sandıkta bu millet 'Büyük ustayla yola devam' diyecek, Osmanlı tokadını patlatacak ve bu iş bitecek kardeşlerim" diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ünal, konuşmasının ardından çocuklara oyuncaklar dağıtıp, ilçe esnafını ziyaret etti.

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AK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecekAK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecekAK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecekAK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecek

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