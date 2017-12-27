AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son Güncelleme 3 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 27.12.2017 08:03 |3 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde soruları yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sivillere yargı muafiyetiyle ilgili KHK düzenlemesini eleştirmesine yanıt verdi.

Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir. CHP'NİN KAFA KARIŞIKLIĞI DEVAM EDİYOR CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez.