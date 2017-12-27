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AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

POLİTİKA HABERLERİ | 27.12.2017 08:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde soruları yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sivillere yargı muafiyetiyle ilgili KHK düzenlemesini eleştirmesine yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gideceği Suudi Arabistan öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, bir gazetecinin sivilllere yargı zırhı sağlayan KHK düzenlemesiyle ilgili Abdullah Gül'ün eleştirilerini sorması üzerine, "KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" diye yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Gül, twitter hesabı üzerinden "KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir." açıklamasını yapmıştı.

''Darbeyi önlemek adına memleketin, milletin geleceği yönünde durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.

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Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir.

CHP'NİN KAFA KARIŞIKLIĞI DEVAM EDİYOR

CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez.

DÜZELTME YAPILMAYACAK, DİLİNDE FALAN DA BİR SORUN YOK

Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor, ona yapılan küçük bir ilave, sivillerin de o darbede karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır; bunu anlamak mümkün değil.''

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "CAN" ile saat 07.20'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile beraberinde eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Riyad'a gitti. Başbakan Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek. Görüşmelerde, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım KHK 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 114 yorum
Darbenin alt yapısını oluşturanlar suçsuz.. Ana muhalefet partisi suçlu öylemi...
darbenin altyapısını oluşturdularsa onlarda bu tuzağa düşmeselerdi salaklar. bir gerçek varki bir daha darbe teşebbüsü olursa bende dabancamı alıp cilacam sokağa. Bu kez darbeye karşı koyanlara de yil; Darbecilere ölüm.!!!!!!! Bu kanun değişikliği kimin aklina geldi de kim teklif ettiyse allah razı olsun ondan.
@kartal06 Gr 0,005 Olsaydı böyle bir yorum yapmazdın,mesele orda değil işine geldiği gibi anlıyorsun.Bu KHK bazı şuçluları temize çıkarıyor bunun farkında olmadan yorum yapıyorsunuz.Bırakın siyaseti ya objektif tarafsız yaklaşın konulara
@kartal06 geri zekalı karşıdan ateş açılsa onların eli armut mu toplyor. tank, makineli tufek. ortalık kan gölü olur.
@kartal06 dötün yiyosa o darbecileri yetiştirenle dabancanla karşı gel delikanlı.
maalesef öyle. şark kurnazlığı denir buna. bu günlerimizide aramayız inşallah..
@kartal06 DABANCA DOĞRUSU TABANCA,CİLACAM (TAHMİN EDİYORUM) ÇIKACAĞIM,DE YİL DOĞRUSU DEĞİL,AKLİNA DOĞRUSU AKLINA İKİ SATIRDA BU KADAR HATA YAPAN ZEKADAKİ BİRİNİN TABANCA SAHİBİ OLMASI,KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERİ ÖLDÜRME ARZUSU İÇİNDE OLMASI ÜLKENİN İÇİNDE OLDUĞU VAHAMETİ GÖSTERİYOR.
@kartal06 YANINA BİRİNDE ALDA BİR BİRİNİZİ VURUR GAZİ OLURSUNUZ.
@reccak Senin gibi salaklar lazım ABD ve Batıya. Ülkeyi bölmek için
@reccak burha kuzu bundan sorakileri de diyor karşı taraf boş durmaz sağ sol yıllarına döndürecekler iyiki İYİ parti var ampülü patlat gerek kalmadı tarikatlar yuvasına.?
@hasananbar Alkış....Hınç ve linç kültürü ile siyasetçiye biat,siyasi kölelik insanımızın aklını yok etti.Birçoğunun aklında şiddet var.Bu konuşmaları yapanların çoğunun aklında da ülkeden çok destekledikleri partiyi ve nemalandıkları menfaatlerini korumak yatıyor aslında.Halisdemir'ler istisna...
bu kanunlar umarım bir gün sizi herkesten beter eder ....
Bunların derdi o gece darbeyi önleyenleri yargılatmak.çünkü sümüklü meczup fetö onu istiyor.bağrırlar çağrırlar ağlarlar zıplarlar kervan yine yürür..darbe mağdurlarını yargılatmayız Pensilvanya ya öyle haber iletin.
Bu yoruma olumsuz oy niye kullanır insan içimizdeki hainlerden başka
@Kadirahlatci bu sitedekilerin olumlu bir şeye pozitif oy kullandığı nerede görülmüş?
@Kadirahlatci Olumsuz oy kullananlar ya kripto fetö cü ya pkk lı ya onların destekçi ve tetikçileri.birde sonradan türemiş chp kafalı fetö yalakaları var.
@s.hazir zeks yaşın kaç bilmem fakat cehaletin dip yaptığı noktasınız,Öncelikle akp ve sözcülerinin bu kadar kanun metninin laf salatadı değişmeyeveğini bilmiyot olamayacağına göre bı kanun metninin 15 temmuzla sınırlı olmayıp akp iktidarına karşı yapılan protestoları terör eylemi,darbe girişimi diye katliam yapılacağını anlatıyorlar,siz bunu yaparken karşınızdakiler aferin mi diyecek,işte alp nu khk ile bir iç savaşı bile ımursamadığını gösyeriyor ,Bu ise ancak sizin gibileri piyon olarak kullanarak hayata geçer,Oysa biraz beyni olan herkes bunun sadece dimanlara yaratacağını bilir
@s.hazir askelik yapmadınmı emir verildimi uyulur o gece linç edilen askerler oldu sen fetocu generalleri orduya sok intikamını garip askerden al allah belanızı verecek.?
@s.hazir feto banka ve paşalarının açılma atanmalarında rte imzası var makarnacı
@s.hazir sedat peker amaç. Siz aktroller kendinizi bir bak sanmayın. sizi düşünüp çıkmadı bu yasa.
@karabiyikn senin dünyadan haberin yok..çart curt etme..
@anik55 Tanklarla ezilen siviller olmadımı ? Emir verilirmiş uyulurmuş peeh. O gece kendi anan banan olsa karşındaki komutanın vur emrine uyacakmıydın gerizekalı. Asker dediğinde insan nihayetinde makina değilki. Hem o emre uymayıp gidip polise silahını teslim eden askerlerimiz de oldu, onlarda asker değilmiydi ? Köprüde halkın üzerine g3 le ateş aç hedef gözetme yaşlı dayıları teyzeleri vur, silahsız 250 kişiyi öldür uçaksavar ile ikiye böl, sonra bu kişilerin akrabalarının eline düşünce ben emir kuluyum de, yerler mi ? Sonra senin gibi lavuklarda çıkıp askeri linç ettiler diye yorum yapsın.
@anik55 ulan çakal..sen kripto fetöcümüsün?ne içirdi len sana bu sümüklü meczup
ADALET er ya da geç yerini bulacak.
Taşeron yasası değişsin.50.000 Kişi mağdur oldu.
@bpirli se o 50 binden biri misin ? sağdan soldan duyup anında provoke oluyorsunuz. kendi işine bak. buraya oyun oynamaya gelmiş boş beleş bir adamsın. sanane memleket meselelerinden... o 50 binden biri sen isen ne işin var burada git bir ingilizce - bilgisayar kursuna- kendini geliştir. güzel maaşı olan daha güzel bir iş bul. Torpilim yok vs diyeceksin - merak etme kendini yeterince geliştirirsen özel sektör seni havada kapar.
akp yi bu hale zalimleştiren % 49 alaynızın vicdanına tüküreyim siz bunları bu hale getirdiniz siz adam eşkiyalağa servestelik çıkartıyor hiç bir insnaın hakkı hukuku garanti değil bugün başkasına olan yarın size bulursa ne yapacaksınız bu kadar adaletsişzlik olur mu herşeye saldırıyorlar ama bir türlü ayakkabı kutuları man adasına giden milyon dolarlar araştırılmıyor eski bakan çocukları araştırılmıyor zerrap araştırılmıyor bu kadar mal mısınız ey akp liler.
ben 15 temmuz gazisiyim diye maaş alan binlerce yalancı var. evinden çıkmayıp kendi bacağına kurşun sıkan yada birbirini yumruklayıp hastaneye giden binlerce yalancı hırsız 15 temmuz gazisi maaşı alan akape li var. onları da mı koruyacak bu yasa
BÜTÜN DERDİNİZ MİLLETİ BİRBİRİNE KIRDIRMAK LANET OLSUN SİZLERE
katledilen hukuk,birgün katledene de çok lazım olur..dipnot
Sadece 15-16 Temmuzu kapsiyorsa o zaman KHK da 15-16 Temmuzu kapsar diye belirtin,herkes sussun ,hukuk konuşsun,kendinize yontmayin herşeyi.
devleti mafya gibi yonetiyonuz dedigim dedik kafasindasiniz ama sizinde sonunuz geliyo
BEN BİR CHP-Lİ DEĞİLİM,AMA BİR VATAN SEVDALISIYIM!!!VATANIMI DA HERKESTEN ÇOK SEVİYORUM!!!O METİNDE 16 TEMMUZ İBARESİ VAR MI ACABA?SADECE"VE DEVAMINDA" YAZMIŞLAR?BU NE DEMEK ALLAH AŞKINA???BUGÜN DE "DEVAMI" ANLAMINA GELMEZ Mİ???SAHİ SOKAKLARDA TERÖR ESTİREN O "NAMUSSUZ" PALALI CEZALANDIRILDI MI ACABA???
bunlarda bombayı patlatıp yurt dışına gezmeye gidiyor cumhuru da başbakanı da ülkede yok
Söylenenler demek ki doğrudur. Birileri de çıkıp darbecilerin yanında karşı tarafı devlete darbe yapıyor iddiası ile öldürmek isterse bu khk'ya göre meşru bir çerçevede hareket etmiş olacak... Bunu düşünerek ve bilerek bu işte ısrar etmek iç savaşı tetiklemek ve ülkeyi bölmek için çaba harcamak demektir.
O KİBAR DEVLET ADAMLIKLARI GİTTİ BU ÜLKEYİ ALDINIZ FALAN BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK SANDIKTA BU DİL ÇOK İTİCİ GELİR HALK İÇİN 7 HAZİRANDA EKRANLARA ÇIKAMADINIZ HATIRLATAYIM DEDİMMMM
siz yasayı okumadınız galiba .. yasa sadece 15 temmuz darbesinde darbecilere karşı duran sivil insanları korumak içindir. yasa da tarih,şartları belirtilmiş,mahkemede fetöcüler karşı dava açıyor darp edildip diye ve kamu davası otomatik olarak dava açıyor.devlet malına zarar verme ,yaralama,askere mukavemet vs. o gün kü darbeyi engellemeye çalışanları bu durumlardan korumak için çıkarılmış bir yasa.bazıları evlerinde pişkin pişkin oturuyorken o insanlar hayatlarını koydu.at gözlüğü takmışsınız ,sırf erdoğana olan düşmanlıktan kişisel nefretten görmüyorsunuz.
@mustafa_calik_1982 ----15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden siviller hakkında hiçbir idari, ____yasa aynen bu şekilde devamı diye eklemiş adam..siz iyi okumuşsunuz..
HÜKÜKÜMET ÇOK YANLIŞ YAPIYOR. DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNUP EN AZ 250 KİŞİYİ KATLEDEN ONUR SAHİBİ KAHRAMANLARI MÜKAFATLANDIRACAĞINA, KENDİLERİNİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN TANKLARIN ÖNÜNE ATAN, ÜSTÜNE ÇIKAN DARBE KARŞITI VATAN HAİNLERİNİ KORUMAYA ALIYOR. YAPTIKLARI İNSAN HAKLARINA NEKADAR AYKIRI ? ! OLUR MU BÖYLE ŞEY ? NEKADAR AYIP DOĞRUSU...
Mynet kriz yok boşa heveslenme gül davasını satmıştır kimse ne yönde oldugunu bilmemek tedir
boşuna heves etmeyin hükümet vatandaşını koruma adına çok güzel yaptı yaygarayı basanlar terörden darbeden medet umanlar
muhalefet darbeye; iktidar iç savaşa göz kırpıyor.. nedir bu milletin sizden çektiği...
@halitv muhalefet asla darbe istemez ,çünkü en çok etkilenen onlar oluyor.
mynet algı yapıyo..kime çalışıyoısun arkadaş..işin gücün hükümeti kötü göstermek..ne krizi varmış da atyon böyle bir manşet?KİME ÇALIŞIYON LAN SEN!!!!!
vatandaş veya dışardan iiçeri sızan ışid uzantıları bit tarafa çekerse sorumluluk kabul edeceksiniz yani. size güveneceğime aç kurda güvenirim la
Dış güçler, israil ajanları ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYORLAR, Provaktörlerini hazırlamaya başlamışlardır bile. TAM DA İSRAİLİN VE ÜLKEMİZİ BÖLMEK İSTEYENLERİN BEKLEDİĞİ YASA. Türkiyeyi bölmek isteyenler, iç savaş çıkarmak isteyenler için zemin oluşturuldu.
ya binalinin o maddenin hangi khkda olduğundan haberi varmı acaba
cok merak edıyorum adalet diye birşey kaldi mi acaba
En büyük yanlışta tam burada sayın başbakanım,ya milletin diğer yarısıda darbecilere destek vermek için sokağa çıkarsa ! işte asıl endişe burada,resmen iç savaşı legal hale getirip teşvik etmiş oluırsunuz,endişe burada ama bir ayağı yurtdışında olan siyasetçiler için pek önemli görülmüyor galiba..
Darbe tehlikesi daha var demekki
BAŞBAKANIN O AÇIKLAMASINI CANLI YAYINDA İZLEDİM...PROVOKATİFİK O SORUYA ABDULLAH GÜL'ÜN ADINI ANMADAN CEVAP VERDİ... KALDI Kİ ABDULLAH GÜL'ÜN ŞUANDA NE AKP İÇİNDE NEDE DEVLET NEZLİNDE BİR SIFATI SORUMLULUĞU YADA ÜNVANI YOK...
yarın öbür gün sokakta dolaşırken sen fetöcüsün deyip birbirini vuran öldüren kıran insanlar göreceksiniz hayaldi gerçek oldu BOP
@ahmetdurna78 it ürür kervan yürür,,,devam edin siz...
vallahi bu ülke hayatımda görmediğim kadar berbat yönetiliyor.
Darbe girişimi sırasında, evlerinde veya sivil olarak halkın arasına inip darbe karşıtı eylem yapan suçlular yargılanmaktan kurtuldular, ve hiç bir şey olmamış gibi yaşamlarına devam edecekler, ayrıca olay gecesi ben evdeydim haberim yok diyen yargılamadan kurtulacak, bu anlaşılıyor, Cumhurbaşkanı, bir yanlış hareket ile milleti birdaha sokağa dökse, kan gövdeyi götürecek. Hazırlanan KHK dan bu anlaşılıyor.
abdullah gül haklı kardeşim yarın biri çıkar sen feto terör örgütünü övüyorsun der seni alnından vurursa kime ne diyeceksin bu khk ile resmen kanunun bana verdiği yetkiyi kullandım der çıkar adam.işin garip tarafı bu khk akp ,chp ,hdp gözetmeden her kesimin lehine ve aleyhine kullanılabilir ,ha bu arada mhp yi bilerek devre dışı bıraktım.!..
kayseriliye padişahlık vermisler önce babasını kesmiş
SİZ HİÇ BİR KİMSEDEN DUYDUNUZMU ? 15-16 TEMMUZ KANUNDA YER ALMASIN DİYE. HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR AMA ORTADA KAVGA VAR.KAVGANIN SEBEBİ KANUNDAKİ HATA YADA KASITLI OLARAK YAPILAN BİR DÜZENLEME
hicbir seyden habersiz , teslim olus silahıni bırakmış vatan evlatları erleri döven işkence yapan , boğazını kesen,kafasına sıkanları adaletten kaçırmak için uydurulmuş .yazıklar olsun tasarlayanada yazanada uygulayanada.
@kemalkaya123 vah vah ..halka silah sıkan eri dövmüşler bu fetöcüde ona yanıyor..işte sizin kuyruk acınız bu.
sudi arabistana gitmis kesin ozur dilemeye.
hadi beyler goygoy yapmıyalım teksas tommiks okuyanlar bilir alın elinize çatapatları çıkın sokağa kıyın birbirinize hadi varmı o yürek görelim!
kukla başbakanın elinde bişey yok. reisine sorun
bir kez daha ne kadar komik hale düştüğümüze ağlamak istiyorum
MADEM Kİ 15-16 TEMMUZU KAPSIYOR ÖYLEYSE ÖYLE YASSAYDINIZDA HİÇ KİMSENİN SESİ ÇIKMASAYDI.HERKESİN IQ SEVİYESİ FETÖYÜ BÜYÜK DİN ADAMI DİYE TANITANLARLA BİR OLAMAZ
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