HABER

Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi: Ne ara bu kadar sapık türedi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre 'halvet' şartlarının oluşacağı yönünde fetva veren Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'a sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Asansöre yabancı bir erkekle kadının birlikte binmesinin sakıncalarından utanmadan, sıkılmadan yüzü kızarmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi?" ifadesini kullandı.

Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi: Ne ara bu kadar sapık türedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'den MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kadın hakları ile ilgili herkes yer kürenin her yerinde görüşlerini paylaşıyor. 8 Mart 2018'de Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle münazara, panel hatta münakaşa yapılacaktır. Kadın diyince anne, ebeveyn mi? Eşine destek veren bir fedakarlık anıtı mı? Kadını nasıl tarif etmeliyiz, namus, ar timsali mi? En temel sorun, en bariz ayıp kadının bir insan olduğu unutuluyor. Her kadın her şeyden önce bir insandır. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 'Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu' diyerek konuya çok doğru yaklaşmıştır. Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı.

'NE ARA BU KADAR SAPIK TÜREDİ?'

Her şeyden malumat sahibi olurken, duyduğumuz, haberini aldığımız veya okuduğumuz şiddet sahnelerine daha ne kadar tepkisiz kalacağız? Aydınız, moderniz, çağdaşız, Cumhuriyet'in bekçisiyiz diye afra tavra satanlar kadınları sadece çıkarları doğrultusunda akıllarına getiriyorlar. Diğer taraftan meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmelerini tavsiye edebiliyor. Meselenin tuhaf yanı ise, bunu da din ve Diyanet adına yapabiliyor.

Asansöre yabancı bir erkekle kadının birlikte binmesinin sakıncalarından utanmadan, sıkılmadan yüzü kızarmadan bahsedebiliyor.Ne ara bu kadar sapık türedi? Hangi ara kadınlarımıza çocuklarımıza göz koyan ahlaksızların, onları töhmet altında bırakan alçakların sesi çıkmaya başladı? Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalıdır. Hala istismarları ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir. Şiddeti kaynağında kurutmalıyız. Bilim insanları şiddet konusunda çalışmalıdır. Bu da bir beka meselesidir. Ertelenmesi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

"SEVR HAYALETİ PEŞİMİZDEN GELİYOR"

Mukedderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin'dedir. Türkiye esneme göstermeden,alttan almadan, dik duruşnu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Bir devlete sahip olmanın bedelleri vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti adeta peşimizden geliyor. Bugünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. 45 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı, takdir edilecek bir şuur ve planlama ile devam edilmektedir. Al bayrak Raco'ya dikilmiştir. Buradaki tuzaklanmış patlayıcılar sabırla temizlenmektedir. Raco ve Cinderes'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır.

"ZEYTİN DALI'NDA 4 KRİTİK SAFHA"

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 kritik safha vardır. 1 terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2, terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3, stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den kurtarılmasıdır."

Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözlerTepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurettin yıldız Devlet Bahçeli MHP Nureddin Yıldız Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu iddianamesi tamam! İğrenç detaylar

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu iddianamesi tamam! İğrenç detaylar

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 30 yorum
KOLTUK DEĞNEGİ OLMAKTAN DIŞARIDA OLANI GÖREMİYON Kİ AHLAK SİYASET EKONOMİ ÇÖKMÜŞ TEK DERDİNİZ BAŞKANLIK
@kara_dream aloooo o ortak oldugun parti geldi geleli yanı 15 senedir bu olaylar patladı..GERCEKTEN HABERİN YOKMU????
Cukka ittifakının yedek lastiği olmaktan başka ne yaptınız ki !
EVET. ITIRAF GIBI DEMEÇ. ULKUCUYUM AMA SN BAHCELI KOLTUK DERDINDEN BASKA BIR SEYI GORMEYINCE HERBKES FINK ATIYOR. BUNLAR BIRKEREDEN BISEY OLMAZ DERKEN NERDEYDIN. YAZIK ETTIN DAVAYA ...KOLTUK UĞRUNAAAAA SATTIN. HANI HESAP SORACAKTIN..HEY GIDI HEY..
@uskudar_2016 KOLTUK SEVDALISI OLSA ECEVİT ZAMANINDA BAŞBAKANLIĞI, BAY KEMAL ZAMANINDA YİNE BAŞBAKANLIK TEKLİFİNİ ELİNİN TERSİ İLE İTTİ. SİZ BAŞKA YOLDAN SN BAHÇELİYİ VURMAYA BAKIN.SEN ÜLKÜCÜ OLAMAZSIN. O KİSVE ALTINDA YAZAN BİR KİŞİLİKSİN.
Sayın Bahçeli, ülkede tuz kokmuş maalesef. Mesele meydanlarda birbirlerine hertürlü hakareti yapanların hiçbirsey olmamış gibi ittifak yapması da çok garip değil mi? Biz nasıl bu hale geldik. Her alanda ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Aynaya baktığımızda artık kimsenin yüzü kızarmıyor. Dini de sadece cinselliğe indirelerek insanlar kandırılıyor ve oyalanıyor...
Orta doğululuk ne demekmiş, hala anlamadınız. bu kafayla da anlamanız ne yazık ki çok güç.. Bu coğrafyada yobazlık, cehalet, sapıklık zaten hep vardı, ancak hiç bu kadar cüretkar olamamışlardi..
Koltuğu kaybetmemek için orada oturup duracağına halkın arasına bır çık bakalım. Bu tür olaylar kendini MUHAFAZAKAR-MİLLİYETÇİ olarak ifade edip hatta birde İT-Tİ-FUCK kuranların döneminde çoğaldı. Yeni mi öğrendin sen.
Birşyler dönüyor ama neyse Allah yardımcımız olsun başka birşey diyemiyorum. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
sayin bahceli gunaydin koltukta oturma halkin icine cik gercekleri gor hersey koltukta degil
Zaten bu ülke ne çekiyorsa bu yobazlar ile komünislerden çekiyor. 1. İki tarafta teknoloji düşmanı. Biri gavur icadı diye karşıdır. Diğeri doğayı katlediyor diye karşıdır. 2. İki tarafta banka düşmanıdır. Biri faizin ve fitnenin yuvası der. Diğeri emperyalizmin ve modern köleliğin mimarı der. Gidin bakın hepsininde cebinde kredi kartı var. 3. İki tarafta doğruluktan, dürüstlükten, adaletten, kul hakkından (İnsan haklarından) bahseder İş uygulamaya gelince çıkarları her zaman önce gelir. Bunlar ne kadar zıt kutuplar gibi algılansada aynıdır Aralarındaki tek fark yaratana inanmak ve inanmamaktır
2002-2018 arasında sn.Bahçeli, senin işbirliği yaptığın hükümet zamanında yani. Bak çocuk tecavüzlerini TBMM de soruşturmaya-görüşmeye bile gerek görmüyor senin ortaklık yaptığın parti.
Âmentü'nün altı şartından biri *Âmentü ve kutubihi* ya'nî,*O (Allah)'nun kitâblarına inandım* şartı değil mi? Peka'lâ,bir mü'min Kur'ân'ın bir harfine i'tirâz edecek olsa,ne olur? Îmândan derhâl küf re savrulur.Demek oluyor ki,mü'min kalabilmek için,Kur'ân'ın bütününe inanmak şartdır.Ey kadını dövmeye i'tirâz edenler,Nisâ' Sûresi 34 üncü âyeti okuyun,tâmm anlayamadı iseniz bu âyetin tefsirine gidin ve derhâl istiğfâr edin.'Ulemâya karşı da edebinizi takının.
Bahceli o kadar hakliki diyecek söz yok. bunlarin yatacsk yeri varmi acaba cok merak ediyorum. bunlari yüzünden insanlar dinden sogudu. bunlarin yadadigi Müslümanlık degil sapık zihniyet. Allah sizi bildigi gibi yapsin. baska bis3y demiyorum.
Sayın Bahçeli sen bir sussan diyorum ne iyi olurdu bırak ekranda görmeyi sesini bile duymaya tahammülüm yok nasılda korkuyorsun koltuğu kaptırmaya dune kadar birbirinize hakaretler ediyordunuz karakter yoksunu herif
Sen bu kadar taviz verdikçe sapıklar türemeye devam edecek . Hatırlarsan ensar vakfını mecliste aklamıştın ne çabuk unuttun bahçeli! Amma velakin sana en güzel cevabı sandıkta vereceğiz merak etme ittifak falan seni kurtarmaya yetmez.
yakında sizede halvetmesinler sayın bahçeli malum bunlar orti sizin?
bu söylemleri yeni mi duyuyorsun sn bahçeli buna benzer daha neler yaşandı sen yokken. insanların asıl merakı bu değil asıl merak konusu sen ne ara bu kadar dönek oldun düne kadar hesap sormazsam namerdim diyordun ne oldu ?
nurettin hoca sosyal yaşamda ahlaki dejenerosyona seneniyet verebilecek kadın erkek ilişkilerinde bir misal veriyor .kendisini eleştirip li ediyorsunuz daha sonrada yok kadına taciz yok şiddetten bahsedip tv .programı yapıyorsunuz .ahlaksızlığı yayan siz ,ortamları hazırlayan siz ,bu tür vakıaların oluşmaması için insanları ıyaranları linç eden siz .aslında siz böyle bir toplum istediğinizi biz biliyoruz .sinema ve tv dizilerinden malum .
Değerli müminler Nureddin Yıldız hoca haklı, inşallah haklı olduğunu diğer tarafta anlamazsınız
1999 yılında koalisyon hükümeti olarak siz kuran kurslarını gülen cemaatine teslim ettiğinizden beri sapıklıkta Türkiye çıta yükseltti. SAYENİZDE BAHÇELİ EFENDİ
Bahçeli inandırıcılığını benim gözümde kaybetti . gözümden gönlümden kalbimden uzakta. Allah bir daha kendisi ve yönetimi ile birlikte yürümeyi ve kendilerine oy vermeyi nasip etmesin bana ve aileme.
Sarayın laf yetiştirmeden sorumlu memuru da konuştu.
sayenızde
dinin siyasete alet edildiği seninde destek verdiğin 2002 yılından itibaren bunlar türedi.iyice kök salıyorlar.ve hayretle karşılıyorsun öylemi bahçeli???hangi ülkede yaşıyor acaba bu siyasetçiler bizim sorunlardan bi haber oldukları kesin:)
senin sayende türedi....
günaydın sayın bahçeli..kutsal ittifak yaptığın akp de bu dincilerden tonlarca var:)) göreve geldiğinde hepsiyle kanki olacaksın o yüzden şimdiden çok üzerlerine gitme bence?..
malesef son 3 dönemde türedi... ki hala yasası kaydı kuydu yok... al birini vur ötekine; sırtlanlar çok
bu hocalardan kadınları uzak tutun Allah korusun herhangi bir nedenle yalnız kalırsarsa falan niyet belli adamlarda içleri pis!
BU BAHÇELİ DENEN NERDE YAŞIYOR ACABA YUHH YANİ.
Diğer Haberler
CHP'li Didem Engin'den seçim ittifakına karşı imza kampanyası

CHP'li Didem Engin'den seçim ittifakına karşı imza kampanyası

Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor

Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salona gelirken aldım' dedi! Canlı yayında son sayıyı verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salona gelirken aldım' dedi! Canlı yayında son sayıyı verdi!

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!

AK Parti İlçe Başkanı Gezer, mahalle temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi

AK Parti İlçe Başkanı Gezer, mahalle temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi

CHP’nin Meclis Grup Toplantısı’nı iptal etti, Trabzon’a cenazeye geldi

CHP’nin Meclis Grup Toplantısı’nı iptal etti, Trabzon’a cenazeye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.