Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi: Ne ara bu kadar sapık türedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'den MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Kadın hakları ile ilgili herkes yer kürenin her yerinde görüşlerini paylaşıyor. 8 Mart 2018'de Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle münazara, panel hatta münakaşa yapılacaktır. Kadın diyince anne, ebeveyn mi? Eşine destek veren bir fedakarlık anıtı mı? Kadını nasıl tarif etmeliyiz, namus, ar timsali mi? En temel sorun, en bariz ayıp kadının bir insan olduğu unutuluyor. Her kadın her şeyden önce bir insandır. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 'Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu' diyerek konuya çok doğru yaklaşmıştır. Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı.
'NE ARA BU KADAR SAPIK TÜREDİ?'
Her şeyden malumat sahibi olurken, duyduğumuz, haberini aldığımız veya okuduğumuz şiddet sahnelerine daha ne kadar tepkisiz kalacağız? Aydınız, moderniz, çağdaşız, Cumhuriyet'in bekçisiyiz diye afra tavra satanlar kadınları sadece çıkarları doğrultusunda akıllarına getiriyorlar. Diğer taraftan meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmelerini tavsiye edebiliyor. Meselenin tuhaf yanı ise, bunu da din ve Diyanet adına yapabiliyor.
Asansöre yabancı bir erkekle kadının birlikte binmesinin sakıncalarından utanmadan, sıkılmadan yüzü kızarmadan bahsedebiliyor.Ne ara bu kadar sapık türedi? Hangi ara kadınlarımıza çocuklarımıza göz koyan ahlaksızların, onları töhmet altında bırakan alçakların sesi çıkmaya başladı? Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalıdır. Hala istismarları ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir. Şiddeti kaynağında kurutmalıyız. Bilim insanları şiddet konusunda çalışmalıdır. Bu da bir beka meselesidir. Ertelenmesi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
"SEVR HAYALETİ PEŞİMİZDEN GELİYOR"
Mukedderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin'dedir. Türkiye esneme göstermeden,alttan almadan, dik duruşnu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Bir devlete sahip olmanın bedelleri vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti adeta peşimizden geliyor. Bugünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. 45 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı, takdir edilecek bir şuur ve planlama ile devam edilmektedir. Al bayrak Raco'ya dikilmiştir. Buradaki tuzaklanmış patlayıcılar sabırla temizlenmektedir. Raco ve Cinderes'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır.
"ZEYTİN DALI'NDA 4 KRİTİK SAFHA"
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 kritik safha vardır. 1 terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2, terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3, stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den kurtarılmasıdır."
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