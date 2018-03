Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi: Ne ara bu kadar sapık türedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'den MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kadın hakları ile ilgili herkes yer kürenin her yerinde görüşlerini paylaşıyor. 8 Mart 2018'de Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle münazara, panel hatta münakaşa yapılacaktır. Kadın diyince anne, ebeveyn mi? Eşine destek veren bir fedakarlık anıtı mı? Kadını nasıl tarif etmeliyiz, namus, ar timsali mi? En temel sorun, en bariz ayıp kadının bir insan olduğu unutuluyor. Her kadın her şeyden önce bir insandır. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 'Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu' diyerek konuya çok doğru yaklaşmıştır. Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı.