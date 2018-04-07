Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Parti ve teşkilatlardaki coşkunun sevindirici olduğunu belirten Bahçeli,"Sıkıntılı günler geride kaldı” dedi. Erken seçimin olmayacağını belirten Bahçeli, parti yönetimine “2019 yılında üç önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi. Bu seçimlere çok iyi hazırlanmalıyız. Partimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduk, şimdi sıra seçimlerde. Bu üç seçime odaklanın" talimatı verdi.

MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki günlerde partinin yetkili organları ve teşkilatlarla da bir araya gelerek seçimlere dönük görüşlerini alacak. Aday seçiminde öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek olan MHP, seçimin az oyla kaybedildiği yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturacak. Bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri değerlendirmek üzere bir çalışma başlatılacak ve MHP'li belediye başkanlarının, taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdikleri istenecek. Dosyalar genel merkezde inceleme altına alınacak ve yapılacak olan kamuoyu yoklamaları ile de kimin aday olacağına karar verilecek. (Türkiye Gazetesi)