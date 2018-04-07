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Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam Başkanlık Divanı üyeleriyle yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Bahçeli tarafından, partili belediye başkanlarından, taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine dair rapor istendiği belirtildi.

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Parti ve teşkilatlardaki coşkunun sevindirici olduğunu belirten Bahçeli,"Sıkıntılı günler geride kaldı” dedi. Erken seçimin olmayacağını belirten Bahçeli, parti yönetimine “2019 yılında üç önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi. Bu seçimlere çok iyi hazırlanmalıyız. Partimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduk, şimdi sıra seçimlerde. Bu üç seçime odaklanın" talimatı verdi.

MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki günlerde partinin yetkili organları ve teşkilatlarla da bir araya gelerek seçimlere dönük görüşlerini alacak. Aday seçiminde öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek olan MHP, seçimin az oyla kaybedildiği yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturacak. Bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri değerlendirmek üzere bir çalışma başlatılacak ve MHP'li belediye başkanlarının, taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdikleri istenecek. Dosyalar genel merkezde inceleme altına alınacak ve yapılacak olan kamuoyu yoklamaları ile de kimin aday olacağına karar verilecek. (Türkiye Gazetesi)

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli 2019 seçimi 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sayın bahçeli istediğin oluyor.mhp seçmeni.yani tabanı yavaş yavaş sizleri terkediyor.o yapıştığınız koltukta enson terkedecek.
Gelmiş geçmiş en büyük lider!.
sırf senin yüzünden belediye de mhp ye vermiyeceğim ilk kez sola veya iyi partiye oy verecem sebebi sensin belediye kalmayacak seçimden sonrada tekmeyi yiyeceksin sırf 20-25 mv alıp koltuğunu korumak için neler yaptın yazık
mhp tarihinde en kötü genel başkan anketi yapılsa eminim yüzde yüzde 90 çıkarsın anketten bahçeli
MHP ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ. ÜLKE ARAPSEVERLERDEN KURTULUYOR VATANSEVERLERE GEÇİYOR YENİDEN.
Sarayın bahçesinde bir yer ayırdı herhalde başkanın :D
tam bir lidersin sayın Bahceli tüm ömühalefetlerde sizin gibi düşünse ülkemizin ayağına hiç bir güç taş koyamaz
boş ver belediye başkanlarını o parti bitti sen şimdi akapeye kapağı atmaya bak sonrada sarayda bir oda kapı nöbetçisi özel koruma belkide dışarıdan hükümet sözcüsü son günlerini sarayda geçirmene bak bahçeli
MHP üzerinde en büyük oyunu sen oynadın bahçeli... Seçmene "AKP nin hırsızlıklarından hesap sormazsam NAMERDİM" dedin . Gittin AKP ye koltuk değneği oldun. Namertliği kabullenip, seçmene oyun oynadın. Zaten niyetin bu olmasa Haziran seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun başbakanlık teklifini kabul eder ülkeyi bu kaoslara sokmazdın... MHP ye en büyük oyunu ve ihaneti yaptın, bitirdin.
BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAM SENDEN HEMEN AYRILIRIM BİR DAKİKA BİLE DURMAM
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