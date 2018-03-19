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Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 08:42 | Son Güncelleme

AK Parti ile ‘Cumhur ittifakı’nı kuran MHP’nin tabanında, 2019 seçimlerinde ittifaka oy verme ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeme yönünde bir eğilim oluştuğu öne sürüldü.

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün hafta sonu yapılan MHP 12’nci Olağan Kurultayı'ndan izlenimlerini kaleme aldı. Erdem Gül’ün konuştuğu çok sayıda partilinin “Bizimle ittifak nedeniyle bazı AKP’lilerin seçimde oy vermeyecekleri çok yazılıp çiziliyor. Ama bizim partimizde de aynı durum yaşanıyor” ifadesini kullandığı belirtildi.

Erdem Gül, salon dışında konuştuğu Ankara dışından gelmiş çok sayıda partilinin partideki bu eğilimi doğruladığını yazıp şöyle devam etti:

“MHP içindeki ‘Kendi partimize oy veririz, cumhurbaşkanı adayına vermeyiz’ eğiliminin azımsanmayacak kadar yaygın olduğu da belirtiliyor. MHP yönetiminin bunun farkında olduğu da bir başka gerçek. O nedenle hem AKP, hem de MHP yönetimlerini seçime kadar olan süreçte Erdoğan’a mesafeli seçmeni ikna yöntemlerini bulmak gibi zorlu bir sürecin beklediği değerlendirmeleri yapılıyor.”

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
bir mhp li 74 den beri vatandaş olarak asla hırsıza oy vermeyiz kimsede vermez akpkk rüyasında görsün
kim ne derse desin içinden geçtiğimiz süreç gözönünde bulundurulursa devlet baba gerçekten DEVLET adamı
@gsleventkara Sen mhp li değilsin. Mhp li hiç bir zaman iftira atmaza ama sen iftiracısın. Hırsızlık yaparken yanındaymıydın ki kesin konuşuyorsun... sen olsan olsan meral ablacığınla olursun..
@gsleventkara sen fetö itifakçısı bir yalancı ve iftiracısın. senin oyun ülkemde bir değer taşımıyor. %2 yi geçmezsiniz.
@gsleventkara 2003 den bu yana aylı söylemler ama yinede erdoğan ak parti istediğini alıyormu alıyor yani erdoğanın bir sözü var versen ne yazar vermesen ne yazar
@gsleventkara Onca yollar köprüler, tüneller, hastane, okullar, milli savunma projeleri vs. vs. hırsızlık ile yapıldı değilmi ya!!! fetöcü abd yaması, ab kuyruukçusu seni....
@gsleventkara doğru söze diyecek bişe yok %2 başkada yok zamanla yok olacaksınız zaten
@gsleventkara oy vermeye giderken ülkücü secmenin gözünü baglayin kullagini tikayin keza olurda eskiden tc ibareli bir kurumun önünden gecerse okula girdiginde duvardaki nutuk ve andimizin levhalarinin oldugu yeri hatirlarsa sanirsam secime kadar güftesi degisebilecek bir istiklal marsi duyorsa bence bahceliyide tanimaz bas dedigin ismede basmaz benden söylemesi
@sezerari42 İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ SÜRECİ BU HALE GETİREN KİM. BEYNİN VARSA DÜŞÜN İSTERSEN.
@bay_cxx... sen mi milliyetçisin?......vatan millet sakarya ağzından düşmez, din iman sende ama bu gavurca olan 'X' sende öylemi... aptal diyenlere haklı ... senin gibi aşağılık kompleksi olan zor bulunur...
Bir kişi liderse ancak kendisine ya da partisinden birine oy isteyebilir, başka partiden birine oy istiyorsa liderlik düşmüş görüş bitmiştir.
@bilge14bilge tespit doğru
daha ççççoooooookkkkkkkkkkk böyle haberler yaparsınız ççççooooooooookkkkkkkkkk
Her zamanki gibi bulurlar açıklarını, sıkarlar gırtlaklarını, alırlar oyu. Tipik AKP. Kendi içindeki taktiği de bu değil mi?
ohhhh
Siz hala bulnakı suda balık avlamaya çalışın,Ülkücü camia Liderinin arkasındadır,Devlete beka,geçmişe vefa sözümüzdür.
@mbodur_1965 Kendi adına konuş ülkücü insandır ve doğru neyse onu yapar,bir Mhp li olarak Tayip Erdoğana oy vermem Pkk açılım-haburda mahkeme ,Fetö devleti teslim ettiler,Gemicikler,yurt dışında şirketler ,vergi kaçırmalar,rıza sarraf bunların hepsinin hesabı sorulacak daha Hukuk hiç saymıyorum..Bunları yapanamı oy veriyim ?
Benim tanıdığım tüm mhpli arkadaşlarda asla vermem diyor..
arsiza hırsıza yüzsüze sahtekara oy yok
Bir parti lideri düşünün... AKP'lilerden daha çok AKP liderini savunuyor... Hem de canhıraş bir şekilde... Eee pilinin bittiğini o da görüyor...
Yemin ederim bu haberleri algı olarak çıkartıyorlar! Bilerek isteyerek bu tarz ısmarlama haberleri yayınlıyorlar.
Bahçeli,AKP ye atmış yatağı yorganı... MHP nin lideriyim deyip, tabanına nasıl izah edecek ki
başka partıye oy ver dıyebılecek bır partı başkanı olurmu yahu
bir kaç kişinin egosu genele teşmil edilemez.bu tür görüşlerde olabilir.ama ittifak hayalci değil,havada değil gerçekçi ve çok yerindedir.
Siz hala akp meselesi zannedin. Bahçelinin hep yanında olacağız. Kararı doğru ve yerindedir.
BEN kimin oy verip vermeyeceğine değil haberi yapanın ne maksatla yaptığına bakarım.
Boşuna uğraşma mynet..nede olsa AMERİKAN sitesisiniz..Sayın REİS DEVLET BAHÇELİ ile sayın CUMHURBAŞKANI BAŞKOMUTAN RECEP TAYİP ERDOĞAN la arasını açamayacaksınız..amerika hollanda alman sitelerinde AKPARTİ VE MHP için olumlu haber beklemek zaten yanlış olur..bide bütün akparti ve mhp yandaşlarının mesajlarını dolaylı yolla kırmızı butonuna basarak TÜRKİYE CUMHURİYETİ nde kaygı politikaları oluşturmussun ama yemezler..
Asla ve ASLA OY vermem ülkücü olarak kendime verdiğim söze ihanet edemem
YAşasın GAZANFER TAYYİP! Akp li de olsam, Mhp lide de olsam veya daha başka ne partili olsam! Kesinlikle OYUM Tayyip ustnındır. Bu böyle biline.
Tayyip Erdoğan'ın dostluğuna güven olmaz. İstediğini aldıktan sonra ya da alamayınca Bahçeli'yi ve çevresini buruşturup atar.
demek ki neymiş herşeyi sizin göstermek istediğiniz görmüyomuş insanlar ara sıra akıl süzgeçlerinden vicdanlarından süzüp karar veriyolarmış .yıllarca çnce ülkem sonra ben ve partim diye yutturdular millete ....
haber kaynağına bakınca nasıl kasıtlı bir haber olduğu belli oluyor zaten... Ya yeniçağ ya cumhuriyet ya sözcü başka haber kaynağınız yokmu sizin...
Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ den başka türlü bir yazı yazması zaten beklenemez. Ne yanı MHP li seçmenin hepsi TAYYİP Beye oy verecek diye yazsa zaten şaşardık. Bu ve bunun gibi adamlar CUMHUR İTTİFAKI nı hazmedemeyen insanlardır.
Utanmadan oy mu isteyecek akp ye :)
haberi yapan cumhuriyet yazarı ülkücü düşmanları kim inanır anca kadir
kendi yazdığına kendi bile inanmıyor denilen haberlerden biri
Akp % 5 oy verme olasılığım var Mhp ye % 15 oy verme AKP ve MHP ye %0.00 oy veririz yani bu evlilikten çoçuk sakat doğacağı için bu evliliğe asla müsade etmem bendende oy yok bunlara.
EGER YUKARIDAKI ITTIFAK TABANDA TUTMASI ICIN AKP YEREL YONETIMLERI MHP ILE DAHA COK MESAI HARCAMASI LAZIM.LAFLA OLMUYOR ICRAAT LAZIM.KADROLASILIRKEN MHP YI UNUTURLARSA MHP LILERDE OY VERIRKEN UNUTUR.
Ya insanlar bir acaip isteyen oy verir istemeyen vermez hırsızlığı görümcek verme görmesine iftira atma bu kral değil reis millet istemezseniz zaten gider adam yoruldu zaten gidince sizde kına yakarsınız
Yalancının taaaaaa :D BU ALGILARI YEMEZLER ARTIK.
AKEPE ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ. MHP ZATEN YOK.
zaten Mhp oylarının yüzde 70 i iyi partiye gitti. kalan yüzde 30 unda en az yarısı erdoğan’a oy vermez .
yazan kim cumhuriyet vatan hainlerinin ve fetönün sesi...hiçde ciddiye almıyorum yorum yapanlar da sahte atatürkçü haydi yallah git başka yerleri karıştır...bu millet vatanı bayrağı ve ezanı için oy veriyor kişiler şahsiyetler ikinci plandadır vatanseverler için
Önce gazeteye bak sonra yazara..temennilerini gerçekmiş gibi allayıp pullayıp sallamış..bu tipler okuyucularınıda kandırıyor..
BAHÇELİ KALDIMIKİ TABANI KALSIN MHP TÜRKLÜGÜN KÖKÜ MİLLİYETCİLİGİN DOGUŞU BAHÇELİ NE YAPTI SORUN HELE TABANINA BAHÇELİYE NEDEN OY VERMİYORLARMIŞ ÇÜNKÜ DAVASINI KOLTUGA SATAN ADAMA OY YOK SENBU ADAMLARA CAMİANA OYUN OYNADIN NE TABANINKALDI NEDE SEÇMENİN SENİ YENİDEN GENEL BAŞKAN YAPAN DELEGELERİN DEN BAŞKA BİRDE ARKANDAKİ KOLTUK VE ÇIKARLARINI DÜŞÜNENLERDEN BAŞKA SANA OY YOK
İSRAİL maşaları elbette AKP için yıkılmasın diye çalışıyor.MİLLET herşeyi görüyor.İSRAİL için ülkesindeki ve komşusundaki insanlara huzursuzluk veren AKP nin politikalarıdır.AKP hem PKK hem PYD-YPG hem İSRAİL ile kolkola girmekte asla fütur etmemiş ve milleti aldatmayı marifet saymışlardır. MHP nin vatanını seven,davasına bağlı olanları ASLA İHANET EDENLERE OY VERMEEZ.
referandumdaki gibi olacak.AKP oyları +MHP oyları %51 olmuştu.halbuki %48+%12=%60 olmalıydı.
mhp ye oy verdim millet vekili olsun belediye olsun ama asla ittifakına oy vermem
iyi partiye oy vereceğim
2019 a kadar yapın bakalım böyle haberleri 2019 da yine hüsrana uğrayacaksınız
Kasıtlı habermiş hangi haber kasıtsız Ahaber,Atv,Kanal ,Takvim,Sabah,Vatan ve daha saymakla bitmeyecek yandaş şehit haberlerini bile Saraydan isinsiz veremeyenmi doğru haberci..Şunu unutmayın fişleyenler fişlenir bazı kişiler Akp ye oy veriyoruz kazanıyor sanıyor az kaldı oylarınız yetmeyecek orda tutmaya ve aynı fetö gibi tehlikeli olacaksınız suçlarınız tek tek ortaya cıkacak..
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