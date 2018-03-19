Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün hafta sonu yapılan MHP 12’nci Olağan Kurultayı'ndan izlenimlerini kaleme aldı. Erdem Gül’ün konuştuğu çok sayıda partilinin “Bizimle ittifak nedeniyle bazı AKP’lilerin seçimde oy vermeyecekleri çok yazılıp çiziliyor. Ama bizim partimizde de aynı durum yaşanıyor” ifadesini kullandığı belirtildi.

Erdem Gül, salon dışında konuştuğu Ankara dışından gelmiş çok sayıda partilinin partideki bu eğilimi doğruladığını yazıp şöyle devam etti:

“MHP içindeki ‘Kendi partimize oy veririz, cumhurbaşkanı adayına vermeyiz’ eğiliminin azımsanmayacak kadar yaygın olduğu da belirtiliyor. MHP yönetiminin bunun farkında olduğu da bir başka gerçek. O nedenle hem AKP, hem de MHP yönetimlerini seçime kadar olan süreçte Erdoğan’a mesafeli seçmeni ikna yöntemlerini bulmak gibi zorlu bir sürecin beklediği değerlendirmeleri yapılıyor.”