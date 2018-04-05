Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a hareketi öncesi havalimanında açıklama yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

Mehmet Şimşek hakkında: İddialar Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu'nda kimi ne zaman değişiklik yapacağımıza karar verdiğimiz de yaparım ama gündemimizde böyle bir konu yok.

Herkez buraya hevesleniyor. Bu gelenler burası kimin burasın sahipleri kim diye sormuyorlar. Buranın sahipleri belli, bu insanlar burada köle muamelesi görüyor. Bu adamlar bırakında kendi memleketlerinde yaşasın, geleceklerine kendileri karar versin.

İSTANBUL'DAKİ HASTANE YANGINI

Yangın meydana geldi. Şuan itibari ile durum 32 yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka hastanelere nekledildi. Olayda etkilenen söz konusu değil. Olay sonrası 70 ambulans sevk edildi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'DEKİ SALDIRI

Bu olayla ilgili adli ve idari süreç başlamış durumda. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. İlim irfan yuvasında böyle bir olayın yaşanması çok vahim bir durum. Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır.