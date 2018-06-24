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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu oyunu Bursa'da kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, oyunu memleketi Bursa'da kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu oyunu Bursa'da kullandı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, oyunu memleketi Bursa'da kullandı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde oyunu memleketi Bursa'da kullandı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, oy kullanacağı merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu'na eşi Fatma Çavuşoğlu, oğulları Mert Sezai Çavuşoğlu ve Hasan Berk Çavuşoğlu ile birlikte geldi. Çavuşoğlu, 2325 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm milletimize, Bursalı vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu oyunu Bursa'da kullandıBaşbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu oyunu Bursa'da kullandı

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