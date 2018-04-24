Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalrından öne çıkan satır başları şöyle;

Bu ziyaret vesilsiyle ekonomik konuları da ele alacağız. İspanya'yla ikili ticaretimiz 2017 yılıında yüzde 19 artış göstermiştir. Bu ziyarette yine iş alemi de biraraya gelecek. Yeni fırsatları konuşacağız. İş formunda da katılıp iş adamlarına hitap etme fırsatımız olacak. İspanya Kralı ile de bir görüşme gerçekleştireceğiz. İspanyol basın ve mdya kuruluşarıyla da görüşeceğiz.

İSPANYA TÜRKİYE'NİN GERÇEK DOSTUDUR



Suriye'deki kriz nedeniyle Türkiye'nin hava savunma sistemine İspanya katkı sağlamış. Türkiye'nin gerçek dost ve müttefiğidir. Bu görüşmeler esnasında Bakan arkadaşlarımızda konularını ele alma fırsatı bulacak. Ziyaretin iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.

ADIYAMAN'DAKİ DEPREM



Adıyaman Samsat' ta meydrana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can kaybımız yok, bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri. ve yapılması gereken yardımlar konusunda harekete geçilmiştir