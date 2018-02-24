HABER

Başkan Kılınç: “Besni’yi hizmete boğacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 18:38 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni ilçesinde partililerle bir araya geldi.Parti binasında gerçekleştirilen ziyarete CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP Besni Kadın Kolları Başkanı Sibel Esen Peyker ve partililer katıldı.

Başkan Kılınç: “Besni’yi hizmete boğacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Parti binasında gerçekleştirilen ziyarete CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP Besni Kadın Kolları Başkanı Sibel Esen Peyker ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, “Sahada olacağız, vatandaşımızın ayağına gideceğiz, köylere gideceğiz. Çünkü önümüzdeki 1 yıl içerisinde bizi zor bir süreç bekliyor. Bizlerde her şeyi bir kenara bırakıp birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde kol kola girerek 2019’da ülkemizi bu iktidardan kurtaracağız. Hem halkımızın susamış olduğu CHP iktidarını yaşamak, hem de kendi bölgemizde genel iktidarı kazanmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz CHP Besni İlçe Örgütü olarak Besni’mizi yönetmeye hazırız. Gerek belediye başkan adayı, gerek belediye meclis üyelerimiz ile biz Besni’yi yönetmeye hazırız. Aday olacak arkadaşlarımızı biran önce sahada örgütle birlikte çalışmaya davet ediyorum. Çünkü 2019’da Besni’mizi CHP’mizin iktidarıyla hizmete boğacağız. Kadrolarda aday olacak arkadaşlarımızın 7-8 ay önceden bizlerle beraber sahada çalışması gerekiyor. Vatandaşlarımıza arkadaşlarımızı tanıtmamız gerekiyor, projelerimizi sunmamız gerekiyor. Bu konuda bende arkadaşlarımızdan destek bekliyorum. 2019’da CHP’nin Besni İlçe Örgütü olarak yerel yönetimi kazanacağız. Bence her şey çok güzel olacak. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde Adıyaman’da ve ilçelerde hep beraber, kol kola, birlik beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.
Kılınç’tan sonra konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise, “Bu dönem ne yapacağız hesabı yapmamız lazım. Çünkü bu dönem çok önemli. Belediye başkanlığı, milletvekili seçimi değil ama Başkanlık seçimi açısından çok önemlidir. Seçilecek olan Başkan 2019 seçimlerine damga vuracak. Biz mahalle mahalle kadın ve gençlik komitesi oluşturacağız. Ayda bir defa il başkalığı düzeyinde toplantılar düzenleyeceğiz” dedi.

Başkan Kılınç: “Besni’yi hizmete boğacağız”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

Onur Öymen: "Afrin sebep değil bir sonuçtur"

Onur Öymen: "Afrin sebep değil bir sonuçtur"

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (4)

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (4)

AK Partili Bostancı: "Orta Doğu coğrafyasında işler bu noktaya nasıl geldi?"

AK Partili Bostancı: "Orta Doğu coğrafyasında işler bu noktaya nasıl geldi?"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.