BBP Genel Başkanı Destici:

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, muhalefet anlayışlarının diğerlerinden farklı olduğu belirterek, "Biz, doğru kimden gelirse gelsin yanında dururuz. Yanlış kimden gelirse gelsin karşısında dururuz." dedi.

Destici, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde partisinin 10. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehit olan dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Ülke savunmasında şehit düşen askerleri de rahmetle andığını belirten Destici, "Yine şehitlerimiz var. Şu anda kahramanca içeride, dışarıda mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünü vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Kahraman ordumuz, şu anda Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Ondan önce İdlib Harekatı yapıldı. Daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Hatırlıyorsunuz, biz geçmişte terörle mücadelede yanlış ya da eksik yapılan dönemlerde en ağır bir şekilde eleştirilerimizi yaptık. Doğru olanı da söyledik ve uyardık. Yanlış yapıldığında nasıl karşı çıktıysak, yanlışa 'yanlış' demişsek, yine Muhsin başkanımızın bir ifadesiyle biz, doğruları söylemekten de bir hükümet ya da iktidar doğru yaptığında da onu söyleriz. Asla bir komplekse girmeyiz. Bizim muhalefet anlayışımız, diğerlerinden farklıdır. Biz, doğru kimden gelirse gelsin yanında dururuz. Yanlış kimden gelirse gelsin karşısında dururuz."