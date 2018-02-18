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BBP Genel Başkanı Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 20:39 | Son Güncelleme

"Bizim muhalefet anlayışımız diğerlerinden farklıdır. Biz, doğru kimden gelirse gelsin yanında dururuz. Yanlış kimden gelirse gelsin karşısında dururuz" - "Birçok bölge teröristlerden temizlendi. Diyarbakır ziyaretimde yol güzergahında sohbet ettiğim askerlerin ağzından duydum. Türk ordusu aslanlar gibi kahraman olarak mücadelelerini sürdürüyor. Bölge terörden, teröristlerden temizleniyor"

BBP Genel Başkanı Destici:

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, muhalefet anlayışlarının diğerlerinden farklı olduğu belirterek, "Biz, doğru kimden gelirse gelsin yanında dururuz. Yanlış kimden gelirse gelsin karşısında dururuz." dedi.

Destici, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde partisinin 10. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehit olan dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Ülke savunmasında şehit düşen askerleri de rahmetle andığını belirten Destici, "Yine şehitlerimiz var. Şu anda kahramanca içeride, dışarıda mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünü vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Kahraman ordumuz, şu anda Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Ondan önce İdlib Harekatı yapıldı. Daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Hatırlıyorsunuz, biz geçmişte terörle mücadelede yanlış ya da eksik yapılan dönemlerde en ağır bir şekilde eleştirilerimizi yaptık. Doğru olanı da söyledik ve uyardık. Yanlış yapıldığında nasıl karşı çıktıysak, yanlışa 'yanlış' demişsek, yine Muhsin başkanımızın bir ifadesiyle biz, doğruları söylemekten de bir hükümet ya da iktidar doğru yaptığında da onu söyleriz. Asla bir komplekse girmeyiz. Bizim muhalefet anlayışımız, diğerlerinden farklıdır. Biz, doğru kimden gelirse gelsin yanında dururuz. Yanlış kimden gelirse gelsin karşısında dururuz."

Afrin'deki operasyonun sorunsuz şekilde sürdüğünü anlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok bölge teröristlerden temizlendi. Diyarbakır ziyaretimde yol güzergahında sohbet ettiğim askerlerin ağzından duydum. Türk ordusu aslanlar gibi kahraman olarak mücadelelerini sürdürüyor. Bölge terörden, teröristlerden temizleniyor. Terör örgütü Amerika'nın da desteğiyle birlikte önce Irak'ın kuzeyinde sonra Suriye'deki iç savaşı bahane ederek Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmaya başladı. Ama Türkiye Cumhuriyeti defalarca Amerika'yı uyardı. Her türlü terör örgütüne karşı, samimi bir şekilde mücadele eden tek bir ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, şanlı ordusudur."

Destici, "Ne dedik, 'biz müdahale ederiz. Burada PYD, YPG'ye müsaade etmemeyiz.' Ve neticede müdahale başladı. Rusya, birliklerini başka noktalara kaydırdı ama İdlib'de arkadan iş çevirmeye kalktı. Bu olmaz, yani bir tarafta masada olacaksın, öbür taraftan Türkiye'nin arkasından iş çevirmeye kalkacaksın. Türkiye bunu kabul edemez. Eğer siz gerçekten müttefik olsanız, siz gerçekten dost olsanız, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde yanında olurdunuz. Bari yanında olmuyorsunuz, o zaman gölge etmeyin yeter, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu millet zorda kalan herkese kapısını açmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici:

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Destici Şarkışla'daki BBP olağan kongresine katıldı

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