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Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım’ı memleketi Erzincan’da az sayıdaki kişinin karşılaması dikkat çekti.

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Memleketi olmasına rağmen AK Parti’nin mitingine katılanların sayısının çok az olması, Binali Yıldırım’ın diğer mitinglerindeki görüntüleri hatırlattı.

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, seçim sürecine damga vuran şey, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Başbakan Yıldırım’ın mitinglerde kalabalık toplayamaması oldu.

İşte Binali Yıldırım’ın memleketinden miting manzarları:

erzincan

binali-yildirim

Başbakan Binali Yıldırım ise Twitter hesabından şu fotoğrafı paylaştı:

basbakan-binali-yildirim


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