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BTP seçime girmeme kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

24 Haziran'daki seçime katılacak siyasi parti sayısı 8'e indi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı aldı.

24 Haziran seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda YSK'ye gelen BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, listelerinin hazır olduğunu ancak listeleri sunmayacaklarını belirtti.

Bu seçimde rejim değişikliği olacağını, parlamenter sistemin değişerek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin göz ardı edileceğini savunan Terzi, "Böyle bir değişikliğin arkasında olmak istemiyoruz. Gerek iktidar partisi gerek muhalefet partileri beraber bu rejim değişikliğinin ortak suçluları olarak tarihte yerlerini alacaklardır. Bu yapılanma içinde olmayı düşünmedik ve bugün partimizin yetkili kurullarınca alınan karar gereği 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldık." diye konuştu.

BTP'nin kararının ardından, seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 8 parti girecek.

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24 haziran seçimi BTP seçime katılmama kararı YSK

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