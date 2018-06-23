HABER

"Bunlar ahdetmişler Türkiye'nin mezarını kazıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 00:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Türkiye bir seçime gidiyor ama sadece bir seçime gitmiyor. Bir yıkım ekibi, mezar kazıcının da karşısında mücadele veriyor. Bunlar ahdetmişler Türkiye'nin mezarını kazıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tezgah kurarlarsa kursunlar, Allah'ın izni ve bu milletin desteğiyle bunu başaramayacaklar" - "Ey CHPliler, hani Atatürk'ün partisi diyorsunuz ya hani cumhuriyetin partisi diyorsunuz ya yerinde yeller esiyor yeller. Bunlar sizin partinizi sattı. Bunlar sömürge partisi oldu. Türkiye düşmanı parti oldu bunlar"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bir seçime gidiyor ama sadece bir seçime gitmiyor. Bir yıkım ekibi, mezar kazıcının da karşısında mücadele veriyor. Bunlar ahdetmişler, Türkiye'nin mezarını kazıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tezgah kurarlarsa kursunlar, Allah'ın izni ve bu milletin desteğiyle bunu başaramayacaklar." dedi.

Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki nokta mitinginde yaptığı konuşmada, ülkeyi kalkındırmak için önce milleti sevmenin gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin kurulduktan 14 ay sonra iktidara geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu ülkeyi son 16 yılda 3,7 kat büyüttük. Keşke bizden öncekilerde bu periyotta o kadar ülkeyi büyütseydiler de bugün ülkemizin insanı daha müreffeh bir şekilde yaşamayı bilseydi ama olmadı. Bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yaptı. Erdoğan bunları yaparken Türkiye düşmanları, bunların içerideki iş birlikçileri, mütareke basını ve Türkiye'yi tanımayan, milletini sevmeyen muhalefet güruhu bunları alkışladı mı? Hayır. Bunları durdurmak için sokaklara çıktılar. Muhtıralar verdiler, partiyi kapatma davası açtılar." diye konuştu.

- "Türkiye büyürken tuzaklarla mücadele etti"

Çavuşoğlu, AK Parti'ye karşı duranların ve Türkiye'nin gelişimine engel olmak isteyenlerin oyunlar oynadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu millet ayağa kalkarsa önlerinde duramazlardı. Bunları bildikleri ve kontrol etmek için Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermeleri gerekiyordu. Bir akşamüstü Kuzey Afrika'dan dönen Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bütün bir millet kenetlendi ve hepsi darmadağın oldu. Millet damgasını vurdu. Millet isterse bu ülkeye hiçbir hain, odak hiçbir şey yapamaz. Türkiye büyürken tuzaklarla mücadele etti. Siyaset mühendislikleriyle ve tezgahlarla mücadele etti. Dışarıda yazılan senaryoların içerideki figüranlarının sergilediği tiyatroları da yok etti ve Türkiye büyümeye devam etti. Erdoğan biliyordu ki millet için çalışırsa ülkeyi büyütürse yabancı düşmanlar ve onların işbirlikçileriyle sömürge, muhalefet rahat durmayacak. Onun için bu yola çıkarken 'Ben kefenimi giydim de yola çıktım, buyurun buradayım' dedi."

- "Türkiye uçuşa kalkacak ve devam edecek"

Pazar günü Türkiye siyaset tarihinin en önemli oylamasının yapılacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu seçim armudun sapı, üzümün çöpü denilerek Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den vazgeçilecek bir seçim değil. Sandığa git ve Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye mührünü bas. Rakiplerimizin Erdoğan düşmanlığı adeta ülke düşmanlığına dönüşmüştür. Erdoğan gitsin de ülke mahvolsun anlayışına sürüklenmişlerdir. Yazık yazık. Gerçekten acınacak bir durumdalar. Ey CHP'liler, hani Atatürk'ün partisi diyorsunuz ya hani cumhuriyetin partisi diyorsunuz ya yerinde yeller esiyor yeller. Bunlar sizin partinizi sattı. Bunlar sömürge partisi oldu. Türkiye düşmanı parti oldu bunlar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin beka meselesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş'a giden sadece Muharrem İnce değildir. Diğer çatıda bulunan bütün partilerin liderleri hepsi Selahattin Demirtaş için dizini sövüyorlar. Ne zamandan beri Demirtaş bu ülkede CHP ve diğerlerinin akıl hocası olmuştur? Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede verecek hangi aklı vardır? Selahattin Demirtaş ve Muharrem İnce bir araya geliyor ve Demirtaş'ın terörist ağabeyi Türkiye'ye dağdan meydan okuyor. Bu nasıl kirli bir tezgah ve çürümüşlük halidir. Türkiye bir seçime gidiyor ama sadece bir seçime gitmiyor. Bir yıkım ekibi, mezar kazıcının da karşısında mücadele veriyor. Bunlar ahdetmişler, Türkiye'nin mezarını kazıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tezgah kurarlarsa kursunlar, Allah'ın izni ve bu milletin desteğiyle bunu başaramayacaklar. Türkiye uçuşa kalkacak ve devam edecek."

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Karamollaoğlu Eyüpsultan'da konuştuKaramollaoğlu Eyüpsultan'da konuştu
Başbakan Yıldırım: İttifakın gizli ortağı HDP'dir (2)Başbakan Yıldırım: İttifakın gizli ortağı HDP'dir (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa nokta mitingi seçim

En Çok Okunan Haberler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den takipçisine sert yanıt

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den takipçisine sert yanıt

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.