Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bir seçime gidiyor ama sadece bir seçime gitmiyor. Bir yıkım ekibi, mezar kazıcının da karşısında mücadele veriyor. Bunlar ahdetmişler, Türkiye'nin mezarını kazıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tezgah kurarlarsa kursunlar, Allah'ın izni ve bu milletin desteğiyle bunu başaramayacaklar." dedi. Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki nokta mitinginde yaptığı konuşmada, ülkeyi kalkındırmak için önce milleti sevmenin gerektiğini söyledi. AK Parti'nin kurulduktan 14 ay sonra iktidara geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu ülkeyi son 16 yılda 3,7 kat büyüttük. Keşke bizden öncekilerde bu periyotta o kadar ülkeyi büyütseydiler de bugün ülkemizin insanı daha müreffeh bir şekilde yaşamayı bilseydi ama olmadı. Bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yaptı. Erdoğan bunları yaparken Türkiye düşmanları, bunların içerideki iş birlikçileri, mütareke basını ve Türkiye'yi tanımayan, milletini sevmeyen muhalefet güruhu bunları alkışladı mı? Hayır. Bunları durdurmak için sokaklara çıktılar. Muhtıralar verdiler, partiyi kapatma davası açtılar." diye konuştu.

- "Türkiye büyürken tuzaklarla mücadele etti" Çavuşoğlu, AK Parti'ye karşı duranların ve Türkiye'nin gelişimine engel olmak isteyenlerin oyunlar oynadığını aktararak, şöyle konuştu: "Bu millet ayağa kalkarsa önlerinde duramazlardı. Bunları bildikleri ve kontrol etmek için Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermeleri gerekiyordu. Bir akşamüstü Kuzey Afrika'dan dönen Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bütün bir millet kenetlendi ve hepsi darmadağın oldu. Millet damgasını vurdu. Millet isterse bu ülkeye hiçbir hain, odak hiçbir şey yapamaz. Türkiye büyürken tuzaklarla mücadele etti. Siyaset mühendislikleriyle ve tezgahlarla mücadele etti. Dışarıda yazılan senaryoların içerideki figüranlarının sergilediği tiyatroları da yok etti ve Türkiye büyümeye devam etti. Erdoğan biliyordu ki millet için çalışırsa ülkeyi büyütürse yabancı düşmanlar ve onların işbirlikçileriyle sömürge, muhalefet rahat durmayacak. Onun için bu yola çıkarken 'Ben kefenimi giydim de yola çıktım, buyurun buradayım' dedi." - "Türkiye uçuşa kalkacak ve devam edecek"