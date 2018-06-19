İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Muhalefete sorarsanız 16 yıldır AK Parti bir şey yapmadı. Bunlarda hiç utanma kalmamış, milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Millet sormaz mı kardeşim, 'AK Parti Türkiye'nin her köşesini imar edip kalkındırırken siz ne yaptınız 16 yıldır?' Yan gelip yattınız, bol bol konuştunuz. Bunlar yaptıklarımızı inkar ediyor. Milletimiz ise AK Parti'yi 16 yıldır iktidar ediyor." dedi. Yıldırım, partisi tarafından Karabağlar ilçesinde eski İzmir Pazar Yeri'nde düzenlenen mitingde, kendisini karşılayan kalabalık ve coşkudan büyük mutluluk duyduğunu, buradaki heyecanın 24 Haziran zaferini müjdelediğini söyledi. Ufuk şehir İzmir'in AK Parti'nin yanında olacağına inandığını dile getiren Yıldırım, AK Parti iktidarının dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüğünü belirtti. - "Uzaydan gelenler mi yaptı" Darbelere ve vesayete boyun eğmediklerini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Demokrasimiz büyüdükçe ekonomimiz büyüdü, refahımız yükseldi. Türkiye üretim ekonomisinde ihracatta rekor kırdı. Buradan soruyorum; ey muhalefet, ey CHP, Konak Tüneli'ni, çevre yolunu, Adnan Menderes Havalimanı'nı, Salih Omurtak Kentsel Dönüşümü'nü, İmar Barışı'nı, Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Ovit Tüneli'ni, Bolu Tüneli'ni, Marmaray'ı, Avrasya projelerini kim yaptı, dünyanın en büyük havalimanını kim yapıyor. Onlar konuşur, AK Parti yapar.

İHA'ları, SİHA'ları, milli silahlarımızı, mühimmatımızı, tanklarımızı, toplarımızı, helikopterlerimizi AK Parti yapmadı da uzaydan gelenler mi yaptı? Muhalefete sorarsanız 16 yıldır AK Parti bir şey yapmadı. Bunlarda hiç utanma kalmamış, milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Millet sormaz mı kardeşim, 'AK Parti Türkiye'nin her köşesini imar edip kalkındırırken siz ne yaptınız 16 yıldır?' Yan gelip yattınız, bol bol konuştunuz. Bunlar yaptıklarımızı inkar ediyor. Milletimiz ise AK Parti'yi 16 yıldır iktidar ediyor. Siz bunlara 24 Haziran'da bir kez daha hak ettikleri dilden cevap verecek misiniz? Maşallah manzara ortada, fazla söze gerek var mı?" - "Milletin hafızası saat gibi işliyor" Yıldırım, Türkiye'de 5 büyük endüstri bölgesinin kurulacağını, bunlardan birinin de Ege Bölgesi'nde olacağını hatırlattı. İzmir'de bilişim vadisi kuracaklarını, Urla'da büyük bir alanı bilim ve teknoloji üssü haline getireceklerini aktaran Yıldırım, "Türkiye sıçrama yapacak. Sanayi ve teknolojide fark oluşturacak. Bu ülke için yapacak çok işimiz var. İzmir için hayallerimizin sınırı yok. Biz bu milletin hizmetkarıyız. 16 yıldır hayalleri teker teker gerçeğe dönüştüren AK Parti'dir. Sorunları torunlara bırakmayan partidir. Kimse bu milletin hafızası zayıf diye düşünmesin. Milletin hafızası saat gibi işliyor. AK Parti'nin iktidar yılları milletimizin her alanda atılımlarıyla imza attığı bir dönem. Hayal bile edilemeyen birçok projeyi gerçeğe dönüştürdük. İçine kapalı Türkiye'yi dünyaya açtık."