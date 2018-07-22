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CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay süreciyle ilgili olarak yaptığı 'Birileri koltuk derdinde' çıkışına sert tepki gösteren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda '9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere 'koltuk sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum' ifadesini kullandı.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili yaptığı "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" açıklamasına CHP'li muhaliflerden tepki geldi.

Muharrem İnce'nin sağ kolu, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Korku dağları sarmış… Hak hukuk adalet diyeceksin… Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin… İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanju, "9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere 'koltuk sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" dedi.

ozcan

emre-koprul


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TANJU HADDİNİ BİL TERBİYESİZLİK YAPMA.SEV SEVME GENEL BAŞKANINI KORKU İLE SUÇLAYACAĞINA PEŞİNE TAKILDIĞINIZ ÖDLEĞİN SEÇİM GECESİ SAAT 12 YE KADAR NEREDE OLDUĞUNU SORGULA.SENİ,N KORKMAKLA İT HAM EDECEĞİN KİŞİ KEMAL KILIÇ.DAROĞLU DEĞİLDİR.
Ve bunlar ülke yönetecek ha?
İç meseleleri bir kenara itin siz vatandaşın sorunlarını gündeme taşıyın. Staj mağduru vatandaşlar var. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar var. Bu nağduriyetler meclise taşıyın. Sorunların çözülmesi için projeler sunun.
Bu son hakkınız. Halk ile bütünleşinbütünleşin. Onların sorunlarına çözüm arayın. İktidarın görmezden geldiği iki konuyu gündeme getirin. Staj mağdurları ve emeklilikte yaşa takılanlar. Bu konuyu meclise taşıyın gündeme alınması için diger partilerden (mhp,hdp ve iyi parti) destek isteyin.
Staj mağdurları ve emeklilikte yaşa takılanlar iktidarın görmezden geldiği sorunlar. Siz bunları gündeme getirin. Mecliste görüşülmesini sağlayın.
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