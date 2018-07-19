CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce liderliğinde seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen partiiçi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. “Değişim ve Umut Kurultayı” için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.

DENİZ BAYKAL'DAN 'KURULTAY' YORUMU



CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı.

Gazeteci Can Ataklı Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dün bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini yazdı.

ÇOK RAHAT İMZALARI ALIRIZ



Öta yandan imza sürecinin başladığını Pazartesi günü duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor ancak biz bu sayıyı fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz” dedi. CHP Genel Merkezi tarafından imzaların 120 civarında olduğu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Tüzün, şöyle konuştu:“Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler yani CHP Genel Merkezi’ne. Dolayısıyla sayı orda o şekilde çıkıyordur.