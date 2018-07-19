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CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 08:34 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay sesleri iyiden iyiye yükseliyor. Muhalifler, kurultay için toplanan imza sayısının 500'e yaklaştığını iddia ederken, parti içinde herkes eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın tavrını merak ediyordu. Baykal'ın yakın çevresine "Kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" dediği öğrenildi.

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce liderliğinde seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen partiiçi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. “Değişim ve Umut Kurultayı” için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.

DENİZ BAYKAL'DAN 'KURULTAY' YORUMU

CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı.

Gazeteci Can Ataklı Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dün bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini yazdı.

ÇOK RAHAT İMZALARI ALIRIZ

Öta yandan imza sürecinin başladığını Pazartesi günü duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor ancak biz bu sayıyı fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz” dedi. CHP Genel Merkezi tarafından imzaların 120 civarında olduğu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Tüzün, şöyle konuştu:“Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler yani CHP Genel Merkezi’ne. Dolayısıyla sayı orda o şekilde çıkıyordur.

YENİ İSİMLER EKLENİYOR

Şöyle bir örnek vereyim; partimizin üç grup başkanvekili var biliyorsunuz. Bir tanesi Özgür Özel. Onun seçim bölgesinde 18 delege var, 18 imza atıldı. Diğeri Engin Özkoç, onun seçim bölgesinde 14 delege var, 14 imza attı. Diğeri Engin Altay, 70’in üzerinde delege imza attı. Üçünü topladığımızda dahi sayı 105-110 oluyor. Diğerlerini saymaya gerek yok herhalde, onu da 120 oldu diyenler saysın.”

Öte yandan parti içinde “değişim” isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere her gün yenileri ekleniyor. İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi’nin ardından eski vekil Barış Yarkadaş da kurultay istedi. İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke de “Gelecek İçin Biz” başlığı ile olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay ise görevinden istifa etti. CHP Kurultay Delegesi de olan Oktay, “Halkımız, CHP’nin yenilenmesini ve çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesine liderlik etmesini bekliyor. Bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin temel görevi” dedi. Kurultayın toplanması için imza verdi. Değişim isteyenlerin sayısının çoğalması, “Genel Merkez yönetimi üzerinde olağanüstü kurultay toplama baskısını giderek artırdığı” yorumlarına neden oluyor.


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
deniz baykalın bu haliyle millet vekili adayı olmaması gerekirdi, zirvede bırakmayı bilmek gerekir, meclisin açılışını dahi yapamadı
nezaman bırakacaksın siyaseti siyaset seni bırakmadan
merak etme hiç kimse senin verdiğin kadar zarar veremez
ZAMANINDA HİZİPLERİNLE PARTİYİ ÇOK KARIŞTIRDIN BİR ERDOĞAN ÇIKARTTIN ŞİMDİ YATAĞINDA BARİ RAHAT DUR
la parti geriye gitmis 15 yilfir daha neyi geriye gidecek baykalda kilictar ohluda bahceliden farki yok .yav adam hala vekil la yeter yeter sixlerin mezarlati kolyuk seklinde mexarada koltuk gotureceksiniz da
Yenilerin önünü açmadığınız sürece sizden hiçbir cacık olmaz koltuk sevdalıları...........
bence geriye giden(ler) belli
koltuk sevdası boyle birsey
Chp artık misyonunu tamamlamıştır ve türk siyaset sahnesinden çekilmelidir. Kapiş!!
sayenizde yeterince geriye gitti bundan geriside olamaz
Daha ne kadar geriye gidebilir ki. Artık sus ve emekli ol. Bırakın da yapabilen adamlar yönetsin şu CHP yi . Kaç yıldır perişan ettiniz, halka ulaşamadınız hep burnunuz göklerdeydi. Sizin yapmadığınızı Muharrem İNCE yaptı. Çenenizi kapayın kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepiniz defolun gidin artık.
Metresini bile milletvekili yapan büyük lider
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