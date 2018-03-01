CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

Müslüm'ün yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere terörle mücadeleye olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Çiçek, "İktidarın, başladığı bu takibi devam ettirmeye ve 1999'daki devlet tecrübesini kullanmaya davet ediyoruz. Aksi halde bu konuda samimi olmadıklarını bütün millet görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Terör örgütü PYD/PKK'ın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da serbest bırakılmasına da değinen Çiçek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanması konusunda, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümetin gösterdiği kararlılığın ve verdiği mücadelenin örnek alınması gerektiğini belirtti.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını eleştirerek, "İktidarın anlayışına göre 'özelleştirme' demek, 'kapatma' demek. Nasıl 'zam' demiyor, 'fiyat ayarlaması' diyor. Özelleştirme demek de o sektörü, alanı kapatma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

CHP Tüzük Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatan Çiçek, "Parti içi demokrasi geliştikçe, özellikle adayların seçiminde üyelerin rolü arttıkça CHP'nin, Türkiye'de örnek olmaya ve daha fazla kamuoyu, seçmen desteği alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kaybolan silahlarla ilgili soru üzerine Çiçek, bu silahlarla ilgili adli işlemlerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu konuda esas olan, kolluk kuvvetlerinin, aynı cinayet zanlılarını, suçluları takip ettiği gibi, bu silahları bulmak için de özel bir ekip kurması ve çalışma yapması lazım." dedi.

Seçim ittifakı konusuna ilişkin soru üzerine Çiçek, "Birinci turda çok sayıda adayla seçime girilmesi, anayasa oylamasında parlamenter demokrasiye sahip çıkan, tek kişi yönetimine itiraz eden bütün demokrasi bloğunun, ikinci tura kalan, şu anki Cumhurbaşkanı dışındaki adaya oy vermesi" şeklindeki genel stratejide bir değişiklik olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın gerektiğini anımsatan Çiçek, şunları kaydetti: