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CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Dursun Çiçek, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayının Abdullah Gül olmasını istediklerini söyledi. Aday göstermek için 100 bin imza gerektiğini vurgulayan Çiçek, "100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz."dedi

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayının Abdullah Gül olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz." dedi.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını eleştirerek, "İktidarın anlayışına göre 'özelleştirme' demek, 'kapatma' demek. Nasıl 'zam' demiyor, 'fiyat ayarlaması' diyor. Özelleştirme demek de o sektörü, alanı kapatma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PYD/PKK'ın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da serbest bırakılmasına da değinen Çiçek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanması konusunda, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümetin gösterdiği kararlılığın ve verdiği mücadelenin örnek alınması gerektiğini belirtti.

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Müslüm'ün yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere terörle mücadeleye olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Çiçek, "İktidarın, başladığı bu takibi devam ettirmeye ve 1999'daki devlet tecrübesini kullanmaya davet ediyoruz. Aksi halde bu konuda samimi olmadıklarını bütün millet görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Tüzük Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatan Çiçek, "Parti içi demokrasi geliştikçe, özellikle adayların seçiminde üyelerin rolü arttıkça CHP'nin, Türkiye'de örnek olmaya ve daha fazla kamuoyu, seçmen desteği alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kaybolan silahlarla ilgili soru üzerine Çiçek, bu silahlarla ilgili adli işlemlerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu konuda esas olan, kolluk kuvvetlerinin, aynı cinayet zanlılarını, suçluları takip ettiği gibi, bu silahları bulmak için de özel bir ekip kurması ve çalışma yapması lazım." dedi.

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Seçim ittifakı konusuna ilişkin soru üzerine Çiçek, "Birinci turda çok sayıda adayla seçime girilmesi, anayasa oylamasında parlamenter demokrasiye sahip çıkan, tek kişi yönetimine itiraz eden bütün demokrasi bloğunun, ikinci tura kalan, şu anki Cumhurbaşkanı dışındaki adaya oy vermesi" şeklindeki genel stratejide bir değişiklik olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın gerektiğini anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Mecliste imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz. Tabi bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. Tabi biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz. Saadet Partisi'nin ikna etmesi lazım. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım. Aday göstersin diyoruz. Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz tabi. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Saadet Partisi CHP cemil çicek

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Akıllarınca oy bölücekler olum chp nin işi bitti sadece aleviler kaldı chp ye oy verecek
hmmm Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı nın Kimolması Gerektiğinide Belirtmişler )) Rezillik diz boyu işte KİRLİ İttifak derken bahsettiğimiz buydu HEPİNİZ TOPUNUZ GELİN )))
demekki bu chp de bu ülkeyi yönetebilecek bir yürekli insan yok eski akp lilerden medet umuyorlar demekki millet biliyor bu chp den bir cacık olmayacağını
Kötünün iyisi yapacak bir şey yok.
demek abdullah gülü boşuna safdışı yapmadı reis chp nin sahip çıktığı biri zaten yoldan çıkmış demektir
Ne ülkeyi nede oyları bölebileceksiniz....
BU CHP DE AKLI BAŞINDA BİR ADAM YOKMU YAW CHP AKP YE CALIŞIYOR BU SÖYLEMLERLE
ALOOOO DSP NİN ÇÖMEZİ CHP ORADA MISIN
akıllarınca oy bölecekler vede bölecekler saadet fetocuları bunlar chp de fetocu. gerçekten şok birlik beraberliğe gölge düşürmeden başka bir şey degil. sayın gül hiç başarılı bir cumhurbaşkanı olmadın otur yerinde
REİS İ HİÇ KİMSE BÖLEMEZ KİM GELİR GELSİN VATANDAŞ OLARAK HER ŞEYİ GÖRÜYORUZ
dursun kafanmı durdu.
toplamada 0 çarpmada 1 kadar etkili eleman. eğer başkan adaylığı için bu seçilirse yeni bir ekmeleddin hezimeti kapıdadır ve garantidir. CHP bunun adaylığına sakın evet deme...
valla çok ama çok iyi olur Abdullah bey her daim kalbimizde başkan
Saadet partisini oyları bölmek için kullanmaya çalışıyorlar..Saadette bu tuzağa düşerse yazıklar olsun..gerçi Başkan düşse bile Saadet seçmeni bilinçli ve akıllıdır..
drsun çiçeği kim tanırdı. fetöcüler dursun çiçeği ıslak imza diye diye vekil yaptılar
Zamanın da Sn Gül ün adaylığı açıklanınca demediğinizi bırakmadınız şimdi bu ne perhiz
DEMİRİ DEMİRLE DÖVMEK DİYE BUNA DENİR.AMA BİR GERÇEK VAR HANGİ İDEOLOJİ OLURSA OLSUN ABDULLAH GÜL SAYGIN BEYFENDİ BİRİDİR.
rezil olan abdullah gül olsun diyosunuz
Abdullah Gül de aday olsun kıran kırana bir seçim olsun. Heyecan iyidir.
Toplumlar ve devletler zulüm ile abat olmaz.Adalet olmayan yerde rahmet olmaz.Adalet yoksa sefalet başlar.Artık bu yönetim değişmeli.Yol yapar köprü tünel yapar bunlar insanı insan yapan değerler değildir gelip geçici şeylerdir yarın daha iyisini güzelini yapan çıkar.Amma adalet insanı insan yapar,geçici olmaz.Akpnin adalete vurduğu her darbe başta kendisine sonra millete vurduğu bir darbedir.
yani diyor ki ben abdullah gül ü direk aday yaparsam benim seçmenler böğürür sen aday göster biz seni destekleriz deriz ki tayyip erdoğanı tek böyle devirebiliriz öyle olursa bizim seçmen tıpış tıpış abdullah gül e verir. bunu açık açık bile diyemiyosunuz be sinsilikle bu işler olmaz
demokırat değilsiniz işte gül olkede huzur kalmadı bunun farkında aday olmak isterse süper olur keşke olsa bekliyoruz oy vermem ona ama öyle olsa iyi olur
Chp nin düştüğü zavallı hallete bakın..kendileri adayımız bdur diyemiyor başkasına şunu gösterin diye öğüt veriyor..Karamollaoğlu başkan değilki ağzının payını versin şuna
Utanmaza bak..!!bir zamanlar siyasetçi Askerler Cumhurbaşkanı seçilmesin diye isyan ederken siz onları şakşaklıyordunuz..birde ilkeli seçime gireceğiz demezler mi?batsın sizin böyle ilkeniz.
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