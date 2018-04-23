HABER

CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile AK Partili vekil Ayşe Sula Köseoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Meclis Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti. Tam bu sırada AK Partili Köseoğlu ile bir gün önce CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu arasında geçen dikkat çeken bir konuşma kameralara yansıdı.

AK Partili Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve CHP'den İYİ Parti sıralarına geçen 15 vekil arasında bulunan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasındaki diyalog dün yaşanan CHP’den İYİ Parti’ye vekil transferi ile ilgiliydi.

Kameralara yansıyan diyalogda AK Partili Köseoğlu, İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu'na seslenerek, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi. Kayışoğlu ise, "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" sözleriyle yanıt verdi. İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" ifadelerini kullandı. İki vekil daha sonra TBMM salonuna doğru hareket etti.

Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti İYİ parti CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Ayşe Sula Köseoğlu

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'

TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.